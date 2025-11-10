1900年代の『スーパー戦隊シリーズ』で名作だと思う作品ランキング！ 『救急戦隊ゴーゴーファイブ』を抑えた1位は？
東映制作による日本の特撮テレビドラマ『スーパー戦隊シリーズ』は、1975年から50年にわたって放送されている人気シリーズ。現在は50周年記念作で49作目の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が放送中ですが、10月30日に突如『スーパー戦隊シリーズ』の終了が報じられ、衝撃が走りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月31日〜11月1日の期間、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『スーパー戦隊シリーズ』（テレビ朝日系）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、1900年代の『スーパー戦隊シリーズ』で名作だと思う作品ランキングの結果をご紹介します。
天才科学者の父が開発したレスキューメカを駆使して災魔一族に立ち向かい、“悪を倒す”テーマに加えて、人命救助（レスキュー）に重点を置いて“命を守る”というメッセージが強く描かれました。
回答者からは、「家族の絆と使命感が熱く描かれていて胸を打つ」（20代女性／愛知県）、「今までのヒーローといえば戦うイメージが強かったが、ゴーゴーファイブは助けることにフォーカスを当てていて、本当のヒーローだと思った」（30代女性／北海道）、「兄妹の固い絆とレスキューのプロとしての誇りを感じた作品で、名作だと思う」（60代女性／愛知県）、「大人になってから見ても面白い作品」（30代女性／愛知県）との声が集まりました。
5色の個性豊かなヒーロー、レッド（アカレンジャー）をリーダーにするスタイル、「ゴレンジャーストーム」や「ゴレンジャーハリケーン」など5人での連携必殺技など、以降の『スーパー戦隊シリーズ』の基本フォーマットを作り上げました。
回答者からは、「なんといってもシリーズの原点がこれです。すべてはここから始まりました。これが駄作だったら、次はなかったのです」（60代男性／新潟県）、「スーパー戦隊の原点にしてやっぱり名作！チームの個性がはっきりしてて、仲間との絆がすごく熱いんです。昔の作品なのに、今見てもキャラの人間味や友情がちゃんと伝わってくるし、ヒーローってこうあるべきだなって思わせてくれます」（50代女性／東京都）、「やはり初代。改めてみるとギャグマンガ。石ノ森作風が色濃く残る」（40代男性／沖縄県）、「人物の色分けや善悪キャラの区分けなど、その後の戦隊モノの基盤を作った名作」（50代男性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
