今日10日は、朝より夜の方が冷える所が多く、冷たい風が強まりそう。体感温度も低下するため、重ね着やアウターでうまく調節を。

夜は冷える 北海道や東北は冬用のアウターを

今日10日の日中は、北海道や東北、九州などで昨日9日より気温が低くなり、夜は各地で冷え込みが強まるでしょう。服装でうまく調節してください。



夜の服装の目安は、札幌で「ダウンジャケット」、仙台で「冬のコート」となっています。北陸や関東から九州は、朝と昼の時間帯だと薄手のジャケットでちょうど良いくらいでも、夜は「トレンチコート」などが必要になるでしょう。沖縄は半袖で過ごせる時間帯もありますが、朝晩は羽織るものがあると良さそうです。





服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。

暖かさは一時的 風冷え

今日10日は、上空の寒気や雨・雪の影響で、北海道や東北、北陸では日中から夜にかけて気温が下がる所が多いでしょう。札幌は、午後6時に2℃くらいまで下がりそうです。



関東から九州では、昼前後をピークに気温が上がるでしょう。東京都心の最高気温は20℃と、昨日9日より6℃ほど高くなりそうです。ただ、夜はグッと冷えて、午後9時には12℃くらいまで下がるでしょう。福岡は午前6時の気温が16.8℃と、この時期としては暖かい朝。ただ、昼過ぎ以降は気温が下がり、冷えてきそうです。



全国的に西または北よりの風が強まるため、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。北よりの風が1メートル吹くと、体感温度は1℃下がると言われています。風を通しにくいアウターやストールなどもあると良いでしょう。