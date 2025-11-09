タレント指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」が9日、公式サイトを更新。インターネット上においてグループ及びメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布があると警告した上で、すでに複数の事案に関して訴訟提起をしていると報告した。

グループの公式サイトで「グループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません」と言及。「真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と警告した。

そして「このような違法ないし悪質であると判断されるケースについては、顧問弁護士に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜講じており、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起しております」と明かした。

「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を「いいね」をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉毀損に該当し、違法となる場合もあります」と指摘し、「これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてお願いいたします」と呼びかけた。