ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に吉田仁人（M!LK）のゲスト出演が決定！同じくM!LK所属の佐野勇斗とはドラマ初共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の11月12日放送の第6話に、佐野勇斗とともに5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」で活動する吉田仁人がゲスト出演することがわかった。また、吉田はHuluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』にも出演する。

■「メンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！」（吉田仁人）

吉田は若手男性アーティスト集団EBiDANのメンバーで、佐野も所属するボーカルダンスユニットM!LKのリーダー。グループ活動のみならずソロ活動も積極的に行いながら映画、ドラマ、舞台と俳優としても活躍。昨年放送された単発ドラマ『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』では、主人公の幼なじみで四日市の鉄道運転士・杉内翔平役を演じ、本作は10月28日に発表された『東京ドラマアウォード2025』でローカル・ドラマ賞を受賞した。吉田の日本テレビ系のドラマ出演は今回が初めてとなる。

今回吉田が演じるのは紺野泰輝（こんのたいき）役で、医薬品補充業者として岩瀬遥（堀部圭亮）が院長を務める岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係。そんな岩瀬医院には体調を崩した結以（桜田ひより）と大介（佐野勇斗）が身を寄せているが、実は紺野と大介の間には過去にある出来事があって…。

ドラマでは初共演となる、吉田と佐野。果たしてどのようなシーンなのか？第6話とHuluオリジナルストーリーを、ぜひチェックしよう。

■キャラクター紹介

紺野泰輝（こんのたいき）

医薬品補充業者として岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係。

■吉田仁人＆佐野勇斗 コメント

Q.お会いするのはいつぶりですか？

佐野：昨日ぶりです（笑）

吉田：半日くらい前にM!LKの仕事で会ったばかりです（笑）

Q.クランクインを迎えたお気持ちは？

吉田：今日は〇〇〇（※ネタバレ）だけなので（笑）、本格的な共演は後日ですね！

ドラマ『ESCAPE』に出演させてもらうと知ったのが4日前くらいだったんです。

髪の毛が青色だったのですが、さすがに役になじめないと思い黒にしてきました。

こうやってメンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！

佐野：（塩崎 / 「崎」は、たつさきが正式表記）太智くらいか。あれ以来だ！

吉田：そうそうそう！

佐野：今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！』みたいな！

吉田：たしかに面白いね！

■第6話あらすじ

「パパ、私を殺そうとしたよね」――。八神製薬の社長令嬢･八神結以(やがみゆい／桜田ひより）は、林田大介(はやしだだいすけ／佐野勇斗）に誘拐されたことをきっかけに自由を求めて逃避行を続けてきたが、多くの人を巻き込んでしまった罪悪感から、父・八神慶志(やがみけいし／北村一輝）と対峙することを決意。結以が父から逃げる理由となった出来事…それは4年前、寝起きの結以が父の手の触れた時に瞬いた“真っ黒”の記憶。あのとき父は自分の首を絞めようとしたのではないのか？そのあとからよそよそしくなったのはなぜなのか？どうしてGPSを付けるようになったのか？問い詰める結以に、慶志は「ソファで寝てたから、ブランケットをかけようとしただけだ」と返答。「信じてほしい。全部結以のためだ」と言う慶志。結以は慶志を試すように、自分の手を差し出し「この手握れる？握ってくれたら信じるから」と、慶志の本心を確かめようとする。しかし差し出されたその手を、慶志は握ることができない…。ショックを受けた結以は、一部始終を見ていて飛び出してきた万代(ばんだい／ファーストサマーウイカ）の制止を振り切り大介と共に逃走！その時、結以と大介の手がしっかりつながれているのを見た慶志は、行き場のない感情を、命令を守らずに現れた万代にぶつける…。

慶志に叱責された万代は、結以の手を握らなかった慶志に不信の念を抱き始める。なぜ握らなかったのか？やはり結以を殺そうとしたのか？だとすれば、親子の間に何があったのか？思考を巡らす万代に、八神製薬を嗅ぎ回る記者・白木(しらき／山口馬木也）は、ひとつの“恐ろしい仮説”を提唱する…。

一方、警察署では小宮山(こみやま／松尾諭）によるガン（志田未来）の取り調べが始まっていた。結以と大介の逃亡を手助けしただけでなく、特殊詐欺の指示役としての罪を追及されるが余裕の表情を浮かべるガンに、小宮山は切り札となる“ある証拠”を突きつける。

そして、再び逃亡を始めた結以と大介は、行く当てもなく江の島へ。隠れられる場所を探すふたりは、使われていないガレージで一晩を過ごす。しかし翌朝、結以が風邪をひいて高熱を出してしまう！そこに懸賞金目当てにふたりの行方を追うインフルエンサー・まぁみぃチャンネルの真咲（まさき／加藤千尋）と岬（みさき／高塚大夢 /「高」は、はしごだかが正式表記）がやってくる…！ついにふたりの居場所がバレた――！

結以を看病する大介は、自分の中の特別な思いに向き合わざるを得なくなる…。そして結以はついに、大介に自らの“秘密”を明かす…！

■Huluオリジナルストーリー配信決定

『ESCAPE』の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』の配信が決定。

Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル『ハチとリンダ』そのままに、桜田ひより演じる“ハチ”と佐野勇斗演じる“リンダ”、ふたりの掛け合い。

逃走劇を繰り広げるなかで、本編では描かれない、描き切れないふたりの“逃走中の日常”を、オリジナルストーリーにてたっぷりとお届けする。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、エピソードの間を補完して、より本編が楽しめる仕掛けに。

ドラマの中で描かれていない過去の秘話、本編とつながるエピソード、そして登場人物の“秘密”に関わる衝撃の新事実も!?オリジナルストーリーでたっぷりと描かれる。まるで“ふたりの逃走劇の覗き見”をするようなドラマ。

Huluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』は全3話で、第1話を11月12日のドラマ本編第6話の放送終了後に配信開始。

なんとこのオリジナルストーリー第1話にも、吉田仁人（M!LK）の出演が決定。

第2話は11月19日のドラマ本編第7話の放送終了後に配信。第3話は後日発表。続報をお楽しみに。

■番組情報

日本テレビ系『ESCAPE それは誘拐のはずだった』

毎週水曜22:00～23:00

キャスト：桜田ひより、佐野勇斗

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 高塚大夢（INI/「高」は、はしごだかが正式表記）／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 他

脚本：ひかわかよ

主題歌：家入レオ「Mirror feat. 斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

Huluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』第1話

11月12日（水）ドラマ第6話放送終了後 独占配信開始

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/escape/