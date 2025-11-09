東野幸治がＭＣを務めるカンテレ（関西テレビ）「マルコポロリ！」が９日、『がんばるおじさん芸人ＳＰ』と題して放送され、錦鯉、ずんが登場した。

「ずん」やすは、２０１２年２月、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の新潟のスキー場でのロケで「第二腰つい破裂骨折」「第一腰つい両側突起骨折」などの大けがを負った。

救急車に同乗し、病院に付き添った相方の飯尾和樹は「骨が粉々でした」と振り返る。やすは笑いながら「レントゲンって骨、白い（白く映る）じゃないですか。（でも）白、白、黒、白…（骨が）１本ない！うわ〜〜っ！って」と明かし、飯尾も「プラネタリウムみたい…」と苦笑いした。

搬送先の病院で最初に診てくれた医師は「車イスだから」と告げるほどの大けがだったという。飯尾によると、搬送された病院に「世界的な名医がいた」そうで、「１日遅れたらスイスに緊急オペで（行ってた）」と奇跡的に名医の執刀を受けることができたことを説明。やすは「座れるだけで十分なんです、僕」と笑顔で話した。