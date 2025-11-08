ルスツリゾートのゲレンデレストランが全面リニューアル！スキーヤー・スノーボーダーのための快適空間へ
ルスツリゾートは、イーストMt.および Mt.イゾラのゲートウェイとして位置するゲレンデレストラン「ローンパイン」を全面改装し、2025年12月1日(月)よりリニューアルオープンする。
【写真】ロビーはタイルカーペットを敷き詰めた落ち着きのある空間に
■生まれ変わる「ローンパイン」、レストランからトイレにいたるまで全面的に刷新！
「ローンパイン」は、イーストMt.の麓に位置し、ルスツリゾート各ホテルからのアクセスが良好で、日帰り駐車場にも隣接していることから、ゲレンデでの待ち合わせや食事、休憩など、多くの人に利用されている人気の拠点施設。今回の改装では、レストラン、ショップ、ロッカー、ラウンジ、共有スペース、トイレにいたるまで全面的に刷新。国内外のスキーヤー・スノーボーダーが、より快適かつ安心してリゾートライフを楽しめる空間へと生まれ変わる。
レストランでは、留寿都村近郊の食材を使用した料理をはじめ、ラーメンやカレー、スナック、デザートなど多彩なメニューを展開。また、ゲレンデ唯一となるビーガンメニューも提供し、ファミリーから海外ゲストまで幅広く楽しめる。さらに、併設の「LONE PINE CAFE」では、ラップサンドやサラダ、ソフトクリームなどを気軽に味わえるほか、朝限定のモーニングセットも登場する。
ロビーはタイルカーペットを敷き詰めた落ち着きのある空間にリニューアル。ゆとりのあるレイアウトで、ゲレンデの玄関口としてスムーズに利用できる。
ゲレンデにいながら落ち着きと快適さを兼ね備えた有料ラウンジ「K-LOUNGE」。ブーツを脱いでくつろげるリラックス空間に、フリードリンクや雑誌、フットマッサージ機、血圧計などを備えている。
ショップ「RUPOW BASE」も、大きな窓を配した開放的な空間へリニューアル。人気スノーブランドの小物やアクセサリー類を中心に、グローブ、ゴーグル、ビーニーなど幅広く取りそろえる。忘れ物や急な買い足しにも便利で、最新アイテムをチェックする場としても最適だ。さらに、ルスツリゾートのオリジナルグッズも用意し、快適で思い出に残るリゾートライフをサポートしてくれる。
■■EAST Mt. センターステーション「ローンパイン」
営業開始：2025年12月1日(月)
場所：ルスツリゾートスキー場 イーストMt. ローンパイン
設備：レストラン、ショップ、有料ラウンジ、トイレ
営業時間：レストラン10時30分〜15時、カフェ9時〜16時、ショップ9時〜16時
今回のリニューアルオープンについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のリニューアルオープンの狙いは？
イーストMt.およびMt.イゾラの玄関口となる「ローンパイン」は、日帰り・宿泊問わず多くのお客様が行き交う重要な拠点です。今回の全面リニューアルでは、スキーヤー・スノーボーダーがより快適に過ごせるベース拠点として刷新しました。
ーー今回のリニューアルオープンのイチオシは？
レストランでは地元・留寿都村近郊の食材を使った温かい料理のほか、ビーガン対応メニューなど多様な食文化にも対応。カフェ「LONE PINE CAFE」ではモーニングセットや軽食を気軽に楽しめ、一日を通して快適にお過ごしいただけます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
滑る前も、滑ったあとも、リニューアルしたローンパインで、冬のひとときを快適にお過ごしください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
