「100均で700円は賭け…！」と思ったけど買ってよかった！お値段以上に大満足なぷち家電

近頃のダイソーは、家電小物にかなり力を入れていますよね。先日売り場を覗いてみると、これから季節に嬉しいコンパクトな加湿器が並んでいました！お値段は700円とダイソーにしては攻めた価格でしたが、実際に使ってみるとお値段以上に満足度の高いアイテムだったんです！デザインも可愛らしいので、ぜひチェックして♡

商品情報

商品名：USB式加湿器（キャンドル型）

価格：￥770（税込）

電圧：DC5V

電流：0.4A

消費電力：2W

タンク容量：約230ml

噴霧量：約20-40ml／時間

連続使用時間：約4時間（タイマー制御）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480548319

勇気を出して買った700円商品…これが大正解だったんです！

ダイソーをパトロールしていると、キャンドル風のデザインが可愛らしい、コンパクトな加湿器を発見！最近ミニ家電に力が入っているな〜と思っていたので、これを見つけた時はかなりテンションが上がりました。

これからの季節に嬉しい加湿器が、ダイソーで買える時代になったわけですが、お値段は￥770（税込）と100均にしてはちょっとお高め。勇気を出して購入してみると、これがお値段以上に満足度の高い商品だったんです！詳しく見ていきましょう♪

リラックスタイムにピッタリ♡ダイソーの『USB式加湿器（キャンドル型）』

まずは加湿器の頭部を反時計回りに回して外し、平らな場所にタンクを置いて水を注ぎます。水道水以外は使用不可。蛇口から直接注がず、ちょっとした容器やペットボトルなどを使うとこぼさずに済みます。

頭部を取付けて、時計回りに回してロックします。別売りのUSBケーブル（Type-C）をUSB用ACアダプタの電源につなげ、本体にあるType-Cコネクタに挿し込みます。ON／OFFスイッチを押すと噴射が開始。始めて使用する際は、ミストが出るまでに時間がかかることもあるようです。

ライトと加湿は別々に操作でき、スイッチを長く押すとライトのON→OFF、短く押すと加湿のON→OFFがコントロールできます。

音は微かにするくらいでほとんど気にならず、きめ細やかなミストが出てきます。ほわっとした光にも癒されるので、リラックスタイムにピッタリ。ベッドサイドに置きやすいサイズ感もGOODです。

今回はダイソーの『USB式加湿器（キャンドル型）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。