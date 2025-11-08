1リッターで「約30km」走れる！ トヨタ新「“5人乗り”低燃費ワゴン」がスゴイ！ 新車約235万円から買える「全長4.4m級」モデル！ ひろびろ荷室の「カローラ“ツーリング”」に販売店の反響は!?
「荷物の積みやすさ」や「デザイン性」が人気の理由
トヨタは2025年5月19日、「カローラツーリング」を含むカローラシリーズの一部改良モデルを発売しました。
カローラツーリングは、実用性と快適性を両立したステーションワゴンとして、幅広い層から支持を集めています。1966年に誕生した初代カローラから続く長い歴史のなかで、「積めるカローラ」としてシリーズを代表する存在です。
現行の12代目は2019年に登場し、TNGA（GA-C）プラットフォームを採用。高剛性ボディと低重心設計によって、操縦安定性と乗り心地を両立しています。
ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmで、乗車定員は5人。扱いやすいサイズながらも荷室容量は392リットルを確保し、後席を倒せば自転車も積み込める広さを備えます。
エクステリアは低重心を強調するロアグリルと流れるようなサイドラインが特徴で、インテリアには水平基調のインパネデザインを採用。視界と操作性を両立しています。
パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジン＋モーターのハイブリッド専用システムで、システム合計140馬力を発揮。駆動方式は2WDとE-Four電動4WDを設定し、WLTCモード燃費は24.9〜29.5km／Lと優れた効率を実現しています。
また、「トヨタセーフティセンス」を全車標準装備し、プリクラッシュセーフティやレーントレーシングアシスト、ブラインドスポットモニターなどを採用。さらに今回の改良で、ドライブレコーダーやバックガイドモニターも全車標準化されました。アクセサリーコンセントを選択した場合には給電アタッチメントが付属し、災害時の電源確保にも対応しています。
それでは、カローラツーリングについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。
「非常に人気が高く、現在の受付枠はすべて埋まっている状況です。次の販売再開は来年4月ごろになる見込みです」
人気の理由についてもトヨタ販売店担当者は次のように話します。
「SUV人気で『カローラクロス』と迷うお客様も多いですが、『ツーリング』は車高が低く乗り降りしやすい点や、荷物を積みやすいフラットなラゲッジが好評です。デザインも『シュッとしてカッコいい』と評価されています」
また、トヨタ販売店担当者によると、リセールバリューの高さも人気を支える要因のひとつだといいます。
「中古車市場でも下取り額が高く、次の買い替え時にも『ツーリングにしてよかった』という声をよく聞きます」
このように、カローラツーリングは実用性やデザイン性、リセールの高さなど、総合的な満足度の高さが販売現場でも評価されています。
なお、車両価格（消費税込）は、「X」グレードが235万9500円から、「G」グレードが276万2100円から、「W×B」グレードが312万8400円から設定されています。