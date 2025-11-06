元HKT48でユーチューバーの“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が6日、自身のXを更新。産後ダイエットの経過を明かした。

今年3月に第1子となる男児を出産したゆうこす。現在の写真と、出産直後の写真を並べ「数日前たまたま横顔撮る機会があって、めっっっちゃスッキリしててびっくりした 産後80キロあって、目が開きづらくなったり、膝が痛くなったり、もう散々だったけど健康的に少しずつ減量してて結果出てきて嬉しい」と報告。

「産前53キロ→産後80キロ→入院して5日で10キロ減（水分）→筋トレ&食事で半年で10キロ減 目標まであともう踏ん張り 筋力キープのまま、徐脂肪頑張る！」と産前から経過をつづり、現在の体重が60キロ前後まで戻っていることを明かした。

さらに、出産直後の異常なむくみによる入院を、当時の写真を添えながら改めて投稿。「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね 利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした 浮腫みってやばいよね...」とつづった。