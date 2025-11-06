Image: Raymond Wong / Gizmodo US

今年最も注目度の高かったガジェット分野といえば、スマートグラスでしょう。まだまだ一般普及はないものの、その兆しが見えるワクワク期には到達している気がします。プライバシーや修理、AI機能など、まだまだ問題は山積みで手探り状態ですが、一般普及するのに1番大切なことが見えてきたようです。

すでにスマートグラスを日常（とくにサイクリング時）で愛用し、レビューもしまくっている米GizmodoのPero記者。実際使ってみて彼が思うのは、使えるアプリの少なさとアプリストアの必要性、特に後者。

以下、Pero記者が今感じていること、です。

スマートグラスの絶対的な問題

Meta Ray-Ban Displayをある程度使った人ならソッコー同意してくれるだろうことを言います。現時点のスマートグラスって絶対的な問題がありますよね。スマートグラスで使えるアプリの入手場所、アプリストアがないことです。

Metaスマートグラスで今できることはいろいろあります。ナビとか、メッセージ通知とかビデオ通話とか。でも、これ、サードパーティのアプリではできないんです。アーリーアダプターとして、対応アプリが少ないのは新ガジェットの初期あるあるとは思うものの、不安なのはMetaがこれに対して道筋を明確にしていないこと。つまり、スマートグラス用アプリのアプリストア展開の明確なプランが見えてこないのです。

Metaが、今年のカンファレンスMeta Connectにて、開発者プレビュープログタムとして、Meta Ray-Ban（ディスプレイありなし両方）のSDKを発表しました。今年後半リリースとのことですが、現時点ではまだSDKはリリースされておらず、今年残り2ヶ月のいつリリースなのかもわからないまま。

800ドル（約1万2000円）のMeta Ray-Ban Displayを購入した人は、いつ、どんな機能が使えるようになるのかわからないまま、いつか機能が増えるのを待つしかないわけで。これ、むしろ購入した人はガッツありまくりなタイプで、普通なら購入自体に歯止めがかかることですよね。

もっと開けたプラットフォームを

スマートグラスで使えるアプリが増えるためには、サードパーティアプリ開発者とMetaの関係も良好であってほしいと僕は思います。それなのに、先日、MetaのCEOであるAndrew Bosworth氏は、「プラットフォームが閉鎖的だ」と指摘したQuest開発者たちをX上でブロック。ブロックしたのバレて指摘されてしまいました。こういうの見ると、サードパーティのアプリをいろいろ使える日なんて来なさそうってますます不安になります。

スマートグラスで市場をリードしているMeta。SamsungやGoogleが、Android対応のスマートグラスをだしてしまえば、一気に苦戦をしいられそうですが…？ おせっかいですけど、Metaは早急にアプリストアというプラットフォームをローンチした方がいいのではないでしょうか。