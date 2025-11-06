【吉野家】牛すき鍋膳もとんこつ醤油牛鍋膳も10%オフ、スマホテイクアウトだと最大15％オフに！寒い季節にぴったりの「牛すき祭」が開催中。

吉野家は、2025年11月6日11時から25日15時まで、全国の吉野家店舗で「牛すき祭」を開催しています。

テイクアウトスマホ予約なら15％オフに

店内飲食・テイクアウトとも対象で、税込価格から10％オフ。さらにテイクアウトスマホ予約からの注文限定では、税込価格から15％オフとなります。

対象メニューは、牛すき鍋膳、牛すき鍋膳 肉２倍盛、牛すき鍋（単品）、とんこつ醤油牛鍋膳、とんこつ醤油牛鍋膳 肉２倍盛、とんこつ醤油牛鍋膳（単品）、牛すき丼並盛、牛すき丼大盛、牛鍋ファミリーパック3人前、牛鍋ファミリーパック4人前です。

対象商品を一部紹介します。

・牛すき鍋膳

特製すきやきタレで煮込んだ鍋膳で、寒い季節にぴったりの一品です。

店内飲食の場合、通常価格899円のところ、809円に。

テイクアウトの場合、通常価格883円のところ、794円に。

テイクアウトスマホ予約の場合、通常価格883円のところ、750円に。

・牛すき丼

ご飯の上に大判牛すきやき肉とねぎ・人参・絹豆腐がのせられ、すきやきの旨みがご飯にしみ込んだ丼です。

店内飲食の場合、並盛で通常価格655円のところ、589円に。

テイクアウトの場合、並盛で通常価格643円のところ、578円に。

テイクアウトスマホ予約の場合、並盛で通常価格643円のところ、546円に。

・とんこつ醤油牛鍋膳

グループブランド「ばり馬」とのコラボによる、とんこつ醤油仕立ての牛すき鍋膳です。

店内飲食の場合、通常価格899円のところ、809円に。

テイクアウトの場合、通常価格883円のところ、794円に。

テイクアウトスマホ予約の場合、通常価格883円のところ、750円に。

詳細は公式サイトから確認できます。

一部販売していない店舗や、価格が異なる場合があり、また、テイクアウトスマホ予約は一部対応していない店舗があります。

※価格はすべて税込です。

