女子軟式野球の高校JAPANに、不登校や引きこもりの支援プログラムに参加している大分県内の生徒が九州からただ1人選ばれました。夢に向かって挑戦する姿を追いました。

【写真を見る】不登校支援プログラムの女子生徒が高校野球JAPAN入り 野球がつないだ夢への挑戦

ダイナミックなフォームで力強いボールを投げる由布市在住の芦刈柚衣さん（18）は、およそ3年前から大分市の博愛こども成育医療センターで、不登校や引きこもりの支援プログラムに参加し、施設の仲間たちと野球に打ち込んでいます。

（芦刈柚衣さん）「打ったり投げたりするところが楽しいです。自分の球で三振を取れるところが好きです」

チームではピッチャーを務める芦刈さんは運動神経が抜群で、2024年の全国障害者スポーツ大会では「ソフトボール投げ」で日本一に輝きました。そして、野球を始めてわずか3年で、女子軟式野球の高校JAPANに九州から唯一選出されました。10月に東京で行われた大学JAPANとの試合では2イニングを1失点に抑える好投を見せました。

「三振をもっと取りたい」

（芦刈柚衣さん）「緊張したけど投げられて良かったです。大学生はスイングスピードも違うし、あまり三振が取れなかったので、もっと取れるようになりたいと思いました」

（博愛こども成育医療センター・柴山竜太郎部長）「瞬発力や跳躍力はとても高いものがありました。本人が熱中できるものがあれば、いい結果が出ると感じています。もっと自信をつけて、いろいろなことにチャレンジし、よりよい人生を歩んでほしい」

医療センターではスポーツと音楽に取り組む芦刈さん。もともと人とのコミュニケーションが苦手でしたが、野球を通じて仲間が増え、精神的にも成長し、目標もできました。

（芦刈柚衣さん）「スポーツを子どもたちに教えられるようになりたいです」

高校日本代表の大舞台を経験し、成長を続ける芦刈さん。新たな夢に向かって、挑戦が続きます。