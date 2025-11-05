この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

SNSで話題のグルメを偏食家が本音レビュー！セブン、マック、ローソンを徹底比較、酷評された一杯とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「SNSでバズりまくった商品ををブチギレ氏原が徹底レビューしてみた」と題した動画を公開。自他ともに認める「偏食」の氏原が、SNSで話題の商品を忖度なしに評価し、その正直なリアクションが注目されている。



動画では、世間で「美味すぎる」と評判の商品を集め、偏食家である氏原の口に合うかを検証。紹介された商品には、コンビニ大手セブンイレブンやローソン、マクドナルドの人気商品も含まれており、期待が高まる中でレビューが始まった。



中でも対照的な評価が下されたのが、セブンイレブンのカップ麺「わかめたくさんあさりだし塩ラーメン」。サカモトが「美味しい」と評価する一方、氏原は一口食べるなり顔をしかめ、「いや、臭い」「まずい」とバッサリ。さらに「わかめとさらにあさり？ダブルでくせぇわ」と、その独特な味覚で酷評した。



一方で、ローソンの「ホルモン鍋」は氏原も「美味い美味い」と絶賛。さらに、残ったスープにうどんを入れるというアレンジレシピも試すと、これもまた高評価。コンビニ商品とは思えない本格的な味わいに満足した様子を見せた。



また、マクドナルドの「三角チョコパイ」を凍らせて食べるというアレンジにも挑戦。サカモトがいちご味を「美味い」と評価する中、氏原は黒味を実食。普段は甘いものをあまり好まない氏原だが、意外にも気に入ったのか「あ〜〜〜〜ん♡」と独特の表現で美味しさを伝えた。



世間の評価と偏食家の評価が交錯する今回のレビュー。必ずしも「バズっている＝誰もが美味しい」ではないことを示しつつ、意外な高評価商品も飛び出すなど、視聴者が商品を選ぶ上でのユニークな視点を提供した。



タイムスタ