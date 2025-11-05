½©¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï²Â¶¡¡¥ë¡¼¥¡¼2¿Í¤¬·÷Æâ»à¼é¤Ø¡Ú½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÆ°¸þ¡Û
3·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÎÆüÊÆ¶¦ºÅÂç²ñ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¤Ï4»î¹ç¤À¡£½÷²¦Áè¤¤¤¬¤·Îõ¤µ¤òÁý¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡È¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¡É¤âÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¡õ¥·¥Ö¥³¤Î¥É¥ì¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È
¡þÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ï¡¢11·î20¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë50°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÎÊÝ¡ÊÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸ÂÄêÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾Ú¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¡£Àè½µ¤Î¡ÖÈõ¸ýµ×»Ò »°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ÉÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ê³µ¯¡£ÆÃ¤Ë25ºÐ¡¦¸åÆ£Ì¤Í¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÄ©¤ß¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢5°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ57.5¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êpt¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£MR61°Ì¤«¤é54°Ì¡Ê389.45pt¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥·¡¼¥ÉÉü³è¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¤Ï20°Ì¥¿¥¤¤Ç18pt¤ò²Ã»»¤·¡¢MR52°Ì¤«¤é¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î50°Ì¡Ê435.71pt¡Ë¤ËÉâ¾å¡£Æ±¤¸¤¯¿·¿Í¤ÎÅÔÎè²Ú¤Ï34°Ì¥¿¥¤¤Ç7pt¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¡¢MR48°Ì¡Ê460.46pt¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔ¤Ï½éÆü¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡¢µÈÅÄ¤â7°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡È°ìµ¤¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤âÉ¬»à¤Ë¾å°Ì¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßMR88°Ì¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òº£Ç¯¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¡õ¥·¥Ö¥³¤Î¥É¥ì¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È
