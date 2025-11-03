月刊誌『日経トレンディ』が3日、『2025年ヒット商品ベスト30』を発表しました。1位に『大阪・関西万博 with ミャクミャク』、2位に『国宝』、そして3位に『Nintendo Switch 2』が選ばれました。

『ベスト30』は、2024年10月から2025年9月に発表・発売された商品・サービスを対象に、『売れ行き』『新規性』『影響力』の3項目に沿って選考が行われました。

1位は『大阪・関西万博 with ミャクミャク』。4月から10月まで開催された大阪・関西万博には、2005年の『愛・地球博』を上回る計2500万人が来場。公式キャラクターのミャクミャクは一躍人気となり、関連グッズの売り上げが後押しして230億円以上の黒字を記録しました。

2位にランクインにしたのは『国宝』。俳優の吉沢亮さんが主演する映画は、作家・吉田修一さんの同名小説が原作で、任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芝居だけに生きてきた主人公が、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語。

邦画実写としては、22年ぶりに興行収入100億円突破の快挙を果たすなど話題に。映画の影響で、歌舞伎へ興味を持つ若者が増えたといいます。

■3位は『Nintendo Switch 2』

3位にランクインした『Nintendo Switch 2』は、6月に全世界で発売が開始された任天堂の新たなビデオゲーム機です。発売後4日間（6月5日〜6月8日）の世界累計販売台数が過去最高となる350万台を突破（任天堂発表）するなど話題となりました。

4位：平成女児売れ

5位：せいろブーム

6位：麻辣湯（マーラータン）

7位：THE ANSWER

8位：長崎スタジアムシティ

9位：Jiffcy（ジフシー）

10位：アレンジ系希釈飲料

11位：OC Handy Compact

12位：スープ激うま！

13位：ラブブ

14位：「お〜いお茶PURE」シリーズ

15位：ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）

16位：クイックル 洗面ボウルクリーナー

17位：アサヒ ザ・ビタリスト

18位：辛ラーメン トゥーンバ

19位：KIRE-NA

20位：カップ入り お茶づけ海苔、同 さけ茶づけ

21位：スマートリング

22位：エリクシール ザ セラム aa

23位：大人のやる気ペン

24位：ピュオーラ 炭酸ハミガキ

25位：Moflin

26位：dカード PLATINUM

27位：弾けるしゅわしゅわアイスバー

28位：映画『８番出口』

29位：ジャングリア沖縄

30位：令和の米騒動

