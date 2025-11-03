ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。一方、32年ぶりの世界一へあと1勝に迫ったブルージェイズは涙をのむ結果に。大物ファンによる大谷翔平投手への挑発行為には、カナダ国民から怒りの声が広がっている。

本拠地で逆転負けを喫し、あと一歩で世界一がすり抜けたブルージェイズ。落胆したファンたちの怒りの矛先は、世界的ラッパーでカナダ出身のドレイクに向けられた。

過去には大谷のユニホームを着用したことで話題にもなっていたが、世界一へあと1勝に迫った第5戦後、自身のインスタグラムのストーリー機能を使って無安打に終わった大谷に対する“挑発”を繰り広げた。

ただ、野球に限らず、ドレイクから応援を受けたチームや、2ショットを撮影したアスリートに不幸が訪れるというジンクスがあり「ドレイクの呪い」として有名。今回ブルージェイズを応援したことで様々な反響が集まっていた。

第7戦後、X上のブルージェイズファンから「ドレイクの呪いは本物だ」「彼を出入り禁止にしろ」「このせいで負けたんだ」「彼のことが大っ嫌い」「この男は疫病神だ」「ドレイクのせいでワールドシリーズ制覇を逃した」と、散々な言われようだった。



（THE ANSWER編集部）