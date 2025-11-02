ローチケ、チケット台紙100枚紛失で謝罪…「偽造など悪用される可能性」
ローチケ（ローソンチケット）を運営するローソンエンタテインメントは10月31日、チケット販売委託先のローソンで、チケット台紙100枚を紛失したと明らかにした。
【写真】GLAY、ローソン50周年を祝うスペシャルライブ開催決定
「このたび、弊社からのチケット販売委託先であるローソンにおいて、チケット台紙100枚が、チケット台紙を保管していた愛知県内の商品配送センター内で紛失したことが判明いたしました。既にローソンから警察に遺失物届けを提出しています」と説明。「紛失したチケット台紙は、偽造など悪用される可能性があり、被害を防止するため、ローソン店舗など正規代理店でチケットをご購入いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
発生日時は、10月28日午後3時。紛失したチケット管理番号は、No.40011201〜40011300。
その上で「なお、弊社の販売サイト「ローチケ」ならびにローソン店舗およびミニストップ店舗で購入される各種チケットにつきましては、有効にご利用いただけますのでご安心ください」とし、「今後は管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。お客様および関係各社様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】GLAY、ローソン50周年を祝うスペシャルライブ開催決定
「このたび、弊社からのチケット販売委託先であるローソンにおいて、チケット台紙100枚が、チケット台紙を保管していた愛知県内の商品配送センター内で紛失したことが判明いたしました。既にローソンから警察に遺失物届けを提出しています」と説明。「紛失したチケット台紙は、偽造など悪用される可能性があり、被害を防止するため、ローソン店舗など正規代理店でチケットをご購入いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
その上で「なお、弊社の販売サイト「ローチケ」ならびにローソン店舗およびミニストップ店舗で購入される各種チケットにつきましては、有効にご利用いただけますのでご安心ください」とし、「今後は管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。お客様および関係各社様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。