[11.1 ブンデスリーガ第9節](アリアンツ・アレーナ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 20 トム・ビショフ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 23 サシャ・ブイ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 14 ルイス・ディアス

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

[レバークーゼン]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 ジャレル・クアンサー

DF 5 ロイク・バデ

DF 12 エドモン・タプソバ

DF 13 アルトゥール

DF 44 ジャニュエル・ベロシアン

MF 8 ロベルト・アンドリヒ

MF 9 クラウディオ・エチェベリ

MF 19 エルネスト・ポク

MF 24 アレイクス・ガルシア

FW 14 パトリック・シック

控え

GK 28 ヤニス・ブラスビヒ

DF 20 アレックス・グリマルド

MF 7 ヨナス・ホフマン

MF 27 J. Mensah

FW 11 マルタン・テリエ

FW 17 エリース・ベン・セギル

FW 18 アレホ・サルコ

FW 30 イブラヒム・マザ

FW 35 クリスティアン・コファネ

監督

カスパー・ヒュルマンド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります