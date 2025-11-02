バイエルンvsレバークーゼン スタメン発表
[11.1 ブンデスリーガ第9節](アリアンツ・アレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 23 サシャ・ブイ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 14 ルイス・ディアス
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[レバークーゼン]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 5 ロイク・バデ
DF 12 エドモン・タプソバ
DF 13 アルトゥール
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 9 クラウディオ・エチェベリ
MF 19 エルネスト・ポク
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 20 アレックス・グリマルド
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 27 J. Mensah
FW 11 マルタン・テリエ
FW 17 エリース・ベン・セギル
FW 18 アレホ・サルコ
FW 30 イブラヒム・マザ
FW 35 クリスティアン・コファネ
監督
カスパー・ヒュルマンド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります