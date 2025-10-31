高嶋ちさ子、LINEの返信をめぐり長嶋一茂に言いたい放題「そんな暇があるなら…」「日本語力が乏しい」

10月31日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、多数派はどちらかを当てるクイズ「ザワつく！究極の2択」で心理バトルに挑む。

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか――老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回のテーマは、“牛肉のしゃぶしゃぶVS豚肉のしゃぶしゃぶ”。寒い冬に食べたくなる人気鍋料理の主役に選ぶのは牛と豚、どちらなのかというまさに究極のバトルだ。

このクイズは、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できる一発逆転ルールが最大の特徴だが、不正解なら賭けたポイントは没収となる。

現在、ちさ子に大きく点差をつけられている一茂＆良純は年末を見据えて攻めるべきだが、しくじるのも避けたいところ。2人は今回こそ大きな賭けに打って出るのか？

そして、多数派を当てたら食べられるごほうびを味わう権利をゲットするのは誰なのか？

また番組では、LINEについてザワつくトリオがトークを繰り広げる。

今や60代〜70代の利用率が81パーセントにも及び、すっかり連絡手段として定着したコミュニケーションアプリのLINE。しかし、慣れていないとトラブルも生まれがちだ。

ちさ子は返信が遅い夫への不満を打ち明けるが、丁寧な返事を書こうとするあまり返信が遅くなる一茂に対しても、「余計なところが多い」「そんな暇があるなら早く返信しろ」などと言いたい放題。ついには「日本語力が乏しい」とまで言い放ち…。