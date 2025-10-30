大谷翔平（31）擁するドジャースは10月29日（現地時間、以下同）、ワールドシリーズ（WS）第5戦でブルージェイズに破れ、対戦成績は2勝3敗となり後がなくなった。スポーツ紙記者が語る。

【写真】大谷が真美子さんとの出勤時に押していたオランダ製の高級ベビーカー。試合後、真美子さんとの帰宅のためにスイートルームに直行する大谷

「第3戦で延長18回、6時間超えのゲームを制したところまでは良かったのですが、そこから"息切れ"してしまった印象です。第4戦では大谷が先発しましたが、7回途中で降板し4失点で負け投手に。さすがに前日の疲れの影響もあったのかもしれません。

負けられないドジャースは、再びブルージェイズの本拠地・トロントに戻って、2連勝を狙うしかなくなりました。第6戦では山本由伸の先発登板が有力視されています」

第3戦では2ホームランに全9打席出塁と超人的な活躍を見せた大谷だが、連敗した2試合はノーヒットとなった。大谷のバットがまさにチームの勝敗を握ることになるが--在米ジャーナリストが語る。

「誰もが認めるスーパースターの大谷ですが、表には出さないプレッシャーもあるでしょう。そんな大谷をサポートしているのが妻の真美子さん（28）です。WSに入ってから、真美子さんはアウェーの試合にも駆けつけて観戦してきました。

大谷はアップの時間中にもたびたびスイートルームで観戦する真美子さんにジェスチャーを送るなどしており、家族の支えはかなり力になっているはず。真美子さんはトロントでも夫を見守り、声援を送ることになるでしょう」

妻子を近くに感じながら、メジャーリーガーとして自身の役割を果たすべく努力を続ける大谷。ホームゲームで真美子さんが観戦する時は、あるルーティンがあったという。

「夫婦はデコピンと娘さんとともに、一家揃って球場入りするのが常。一部ネット上では、大谷選手が我が子と愛犬・デコピンを乗せたベビーカーを押し、真美子さんと並んで歩いてスタジアムに入る動画が拡散されたこともありました。

そんなふうに愛娘とともに出勤する時間も、大谷選手にとってはリラックスできる時間になっていたはず。なお、球場から帰る際は真美子さんが運転手を務める、というルーティンのようです」（同前）

オランダ製の高級ベビーカーを選んだ"理由"

そんな大谷夫妻が使用していたのは、オランダのベビーブランド『nuna』のベビーカーとみられる。価格にして10万円前後の商品がほとんどだが、夫妻にはこれを選んだ"理由"があったという。

「実は『nuna』は2023年10月以降、ドジャースとパートナーシップ契約を結んでいるんです。今年8月には、ドジャース夫人会が同ブランドのイベントに参加したことをInstagramで報告していました。

チームが契約する製品を選んで使うことは、夫婦にとって自然な流れだったのでしょう。また、海外製品だけに、高身長の大谷選手や真美子さんにとって使い勝手も良かったのではないでしょうか」（同前）

トロントに戦いの場を再び移す第6戦以降も、真美子さんと娘は大谷に帯同すると見られている。

「今年7月に行われたオールスターゲームでは、大谷選手と真美子さんがレッドカーペットを歩いている間、同行していた真美子さんのお母さんが娘の面倒を見ていました。昨年のWSでは、大谷選手の両親も観戦に訪れていた。大谷ファミリー総出で、最後の戦いに挑むことになりそうです」（同前）

大谷に世界一以外の称号は似合わない--逆転優勝に期待したい。