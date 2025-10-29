オーデマ ピゲ150周年、没入型の展覧会「ハウス オブ ワンダーズ展」を銀座で開催

スイスのウォッチブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」が、創業150周年を記念した特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展（House of Wonders）」 を東京・銀座で開催する。クラフツマンシップと革新性、人々の物語に焦点を当て、ブランドの世界観を体感できる没入型の展覧会となり、会期は2025年11月10日から2026年4月30日まで。

会場は2フロアにわたり、テーマ別の部屋で構成。創業者が1907年に建てたマニュファクチュールを再現した「ハウス オブ ワンダーズ」の扉を抜けると、来場者をブランドの世界へと導く空間が広がる。

ブランドの150年にわたる歴史的な深みを表現する「時のギャラリー」では、創業の地であるスイスのジュウ渓谷における時計製作の起源に触れながら、オーデマ ピゲが1875年に創業した背景をアーカイブ文書や資料を通して紹介。展示コーナーには普段目にすることのない歴史的なアーカイヴピースから最新モデルまで揃い、時代ごとのデザインや機構の変遷をたどりながら、クラフツマンシップと技術革新を可視化する。

ジュネーブのDreamscape社と協業したVR体験では、ブランドの創造性と前衛的な精神をデジタル空間で表現。機械式時計のメカニズムの紹介など、魅力を五感で体験できる空間とコンテンツを用意する。予約優先で、入場無料。

◼️オーデマ ピゲ 150 周年記念「ハウス オブ ワンダーズ展」

会期：2025年11月10日（月）〜2026年4月30日（木）

会場：東京都中央区銀座 6-7-12

営業時間：11:30〜19:30 （最終入場 18:30）

予約方法：オーデマ ピゲウェブサイト内予約ページより

お問い合わせ：特別展事務局 03-6830-0025

※入場無料（予約優先）

※予告なく開館時間・休館日が変更になる場合があります。