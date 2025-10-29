日鋳造が急反落、半導体製造装置や鉱山機械向け受注減で２６年３月期業績予想を下方修正 日鋳造が急反落、半導体製造装置や鉱山機械向け受注減で２６年３月期業績予想を下方修正

日本鋳造<5609.T>が急反落している。２８日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を１２８億５０００万円から１２３億円（前期比８．７％減）へ、営業利益を３億８０００万円から６０００万円（同８１．８％減）へ、最終利益を５億２０００万円から２億円（同３．９％増）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から２０円へ引き下げたことが嫌気されている。



素形材関連で半導体製造装置向け及び鉱山機械向け鋳鋼品の受注が大幅に減少し、操業度が低下していることが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６０億１００万円、営業利益７６００万円、純利益２億２２００万円で着地。前年同期は連結決算の開示だったため、前年同期との比較の記載はない。



出所：MINKABU PRESS