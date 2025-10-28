大人気レスポートサック×PEANUTS最新コラボ！スヌーピーハウス型バッグ＆ふわもこボアバッグがかわいすぎる
ニューヨーク発のブランド「LeSportsac(レスポートサック)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」との「2025Winter Collection」が2025年10月29日(水)に発売！
【写真】レスポートサック×PEANUTSコラボ、そのほかのアイテムを見る
今回のコレクションでは、スヌーピーと個性あふれるキャラクターたちが集まったにぎやかな2つの総柄デザインや、ふんわりボア生地を使用した季節感あふれるスタイルなどを展開。ここからは、注目のアイテムを紹介していこう。
■スヌーピーハウス型バッグで遊び心をプラス！
まず注目したいのが、スヌーピーが住む赤い屋根のおうちがそのままショルダーバッグになった「スヌーピードッグハウスバッグ」(2万3100円)。中綿入りでふんわり軽く、やわらかな持ち心地も魅力的。屋根の上部がファスナーになっており、スマホやお財布などしっかり収納できる実用性も兼ね備えている。ダイカットのスヌーピーチャームで、さらに愛らしさをプラス。
■冬コーデにぴったり！Warm Hugシリーズ
ボア素材とダークグリーンのナイロン生地のカラーブロックに、スヌーピーとウッドストックがハグしている刺しゅうを施した「Warm Hug」シリーズ。温かみのあるデザインが、冬のおでかけを楽しくしてくれる。
「コンバーティブルクロスボディ」(3万1350円)は、コロンとした巾着型のフォルムがかわいらしく、外側には小分けの収納に便利な3つのポケット付き。「ミニバケットショルダーバッグ」(1万4850円)と「ミニフォンバッグ」(1万8150円)は、コンパクトで使いやすいサイズ感がうれしい。
■デイリー使いに最適！Peanuts Happy Palsシリーズ
デニム調の爽やかなカラーの生地に、スヌーピーやチャーリー・ブラウン、ルーシーなどたくさんの仲間たちが描かれた「Peanuts Happy Pals」シリーズ。アイボリー×ブラックのテープ使いで、全体のトーンを引き締めスタイリッシュな印象に。
「デイリーバックパック」(2万9150円)は、A4サイズや13インチPCもすっきり入り、通勤・通学にもぴったり。「バケットトート」(2万7500円)と「スモールバケットトート」(2万4750円)は、ショルダーストラップ付きの便利な2way仕様。
旅行好きには「デラックスミディアムウィークエンダー」(3万3000円)がおすすめ。1〜2泊の旅行に最適なサイズで、キャリーケースのハンドルを通せる仕様になっている。「ミニダッフルクロスボディ」(2万4200円)は、小ぶりなボストン型で必需品を入れるのにちょうどいいサイズ感。
ポーチ類も充実のラインナップ。「コスメティッククラッチ」(6710円)、「レクタンギュラーコスメティック」(6270円)、「スクエアコスメティック」(5940円)と、用途に合わせて選べる。
■ポップ＆カラフル！Peanuts Playtimeシリーズ
ペンキをイメージしたタッチを取り入れたピンクやブルーの背景に、おしゃれをしたスヌーピーとウッドストックを描いた「Peanuts Playtime」シリーズ。レスポートサックらしいポップで明るいカラーが、コーディネートを華やかに彩ってくれる。
「ラージエメラルドトート」(1万9800円)は、A4サイズの書類や雑誌もゆったり収納できる縦型トート。「ミニN/Sトート」(1万6500円)は、スクエア型で必要最低限のものがすっぽり収納できるミニショルダー。「ミニフォンバッグ」(1万5400円)は、身軽なおでかけや2個持ちバッグとしても活躍。
「3ジップコスメティック」(6380円)は深さの違う3つのポケットで整理が簡単。「キーカードホルダー」(6600円)は、鍵や小銭など貴重品をひとつにまとめられる機能的なケース。
■冬の主役！ふわもこボア素材のリバーシブルトート
ふんわりやわらかなボア素材を使用した「Large 2way Tote」シリーズも見逃せない。「ラージ2ウェイトート」(3万3000円)は、白いボアにスヌーピーの刺しゅうをあしらったデザイン。一方、「ML2ウェイトート」(2万8600円)は黒いボアにウッドストックの刺しゅうをオン。
どちらもトートバッグの内側は「Peanuts Happy Pals」柄になっており、その日の気分やコーディネートに合わせて2種類のデザインを楽しめるリバーシブル仕様。オンオフ問わず活躍してくれそう。
■集めたくなる！カラフルなポーチコレクション
いくつも集めたいカラフルなポーチは、サイズもバラエティ豊かにラインナップ。
スヌーピーやウッドストックのワッペン風デザインが目を引く「エクストララージレクタンギュラーコスメティック」(1万450円)は、「PEANUTS75周年」記念モチーフ入りで特別感たっぷり。「ミディアムドームコスメティック」(7150円)はピンクベースにチアリーディングのルーシーとヘルメット姿のスヌーピー＆ウッドストックが愛らしい。「スクエアコスメティック」(6160円)は明るいブルーにカラフルなジッパーテープがアクセント。
3つの異なるサイズのポーチがセットになった「リストレットポーチセット」(1万3200円)は、PEANUTSのロゴやスヌーピーと仲間たちをダイナミックに配置。チャーリー・ブラウンとルーシー、スヌーピーとウッドストックが表裏にデザインされており、旅行用のパスポート、コインケース、コスメ入れなど、用途に合わせて使い分けられる。
このコレクションは2025年10月29日(水)に、全国レスポートサック店舗、レスポートサック公式オンラインストア、各オンラインストアで発売。人気アイテムは早々に完売する可能性もあるので、お気に入りを見つけたら、ぜひ早めにゲットしよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Peanuts Worldwide LLC
