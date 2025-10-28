¥Þ¥¯¥¢¥±¤Ï£²£¶Ç¯£¹·î´ü±Ä¶È¸º±×¤Ø¡¢Ãæ·×Áá´üÃ£À®¤Ë¸þ¤±Àè¹ÔÅê»ñ
¡¡¥Þ¥¯¥¢¥±<4479.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£¹·î´üÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò£´£·²¯£¶£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£´²¯±ß¡ÊÆ±£±£°¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉýÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°´ü¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÁá´üÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï°ú¤Â³¤ÌµÇÛ¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£¹·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£µ²¯£·£·£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£²£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£´²¯£´£·£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°¤Î´ü£¶£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÂçÉýÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°´ü¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÁá´üÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï°ú¤Â³¤ÌµÇÛ¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£¹·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£µ²¯£·£·£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£²£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£´²¯£´£·£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°¤Î´ü£¶£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS