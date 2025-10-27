この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」を運営するりゅう先生が、『デキる経営者になりたいなら、これをやれ！一流経営者が共通して持つ「生涯価値を生む５つのスキル」』というテーマで、経営者が一生使えるスキルの重要性とその具体的な身につけ方について語った。「一生使えるスキルを身につけることで、行動範囲が広がり、収入だけでなく自己肯定感も爆上げする」と力説し、多くの視聴者の人生設計やキャリアアップに示唆を与える内容となっている。



動画冒頭では、「多くの人は今の仕事に必要なスキルしか投資しません。これはすごいもったいない」とし、短期的な成果ばかりに目を向けず、長期的に成長を支えるスキル投資の必要性を強調。生涯価値を生むスキルとして、「メタスキル（学ぶ力そのもの）」「未来志向スキル」「普遍的スキル」という3カテゴリーに分類し、「学び方の効率化・クリティカルシンキング・語学力・AIリテラシー・営業力・マーケティング・ライティング能力」など、時代や環境を越えて活きるスキルを丁寧に解説していく。



「マーケティングを学ぶなら今すぐこのチャンネルを活用してください。残りのスキルは、書籍でも講演会でも、オンライン学習でも良い。毎年一つ“残るスキル”を増やすのが重要」と具体的なアクションを提示。また、「学んだことは必ずアウトプットする。人に教えるつもりで学ぶと、ラーニングピラミッドの上位に来る“ティーチング効果”で一気に定着する」と自身の学習法も公開した。



さらに、世界銀行（ワールドバンク）が行った経営者向けトレーニングの実証データをもとに、「経営・財務スキル・顧客理解力・デジタル活用力・レジリエンスリスクマネジメント・人的資本への投資」が業績向上に直結するポイントだと指摘。その上で、「社会貢献を前面に出す企業メッセージは、お客様のニーズとズレやすい。パタゴニアやトヨタの例のように、『お客様の得』を前提に社会的価値を“自然に組み込む”べきだ」と、業界人ならではの核心的視点を披露。「社会貢献だけを叫ぶのは自己満足や偽善に見えるリスクもある」と警鐘を鳴らした。