「多忙な彼氏」とのすれ違いを避けるための工夫５パターン
仕事などで忙しすぎる男性とお付き合いしている場合、「会いたいときに会えない」のが辛いところです。では、どんなことを心掛けると「すれ違い」を解消することができるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『多忙な彼氏』とのすれ違いを避けるための工夫」をご紹介します。
【１】予定はこまめに立てるようにする
「計画的に会う日を決めておくとストレスが少なく済む」（10代女性）というように、事前にスケジュールを調整して、デートの日程を細かく決めておくと、すれ違い生活の不満を最小限に留められるかもしれません。彼氏の出張の予定なども、決まった時点ですぐに教えてもらうようにすると、それに合わせて自分の行動も決められるでしょう。
【２】「おはよう」「おやすみ」LINEを送る
「定期的なやりとりが二人の心をつなぐ気がします」（20代女性）というように、「挨拶LINE」を欠かさないことで、交際のテンションを保つカップルもいます。とはいえ、この手のやりとりを面倒がる男性も少なからずいるので、嫌がる彼氏に強制すると、かえって不穏な空気を招いてしまうかもしれません。
【３】「最低限の約束」を決めておく
「『会う頻度』の最低ラインを決めておいて、あとは流れに任せるようにします」（20代女性）など、「どんなに忙しくても２週間に一度は必ず会う」といった取り決めをすることで、安心を得るパターンです。ただし、実現困難なペースにしてしまうと、ケンカの火種になりかねないので、「必ず守れそうな頻度」にしておくのがコツでしょう。
【４】少しでも時間ができたら電話でしゃべる
「直接声を聞くのは、メールやLINEとはやっぱり違う」（10代女性）というように、なるべく直接会話することも、多忙な彼氏との関係維持には不可欠なことかもしれません。「数分でも時間ができたら電話をかけてもらう」のが習慣になると、彼氏の意識のなかには常に「あなたへの連絡」がちらつくので、愛情がますます深まりそうです。
【５】無理に会おうとするのをやめる
「『余裕があるときに会う』くらいがちょうどいいです」（20代女性）など、いっそ彼氏の忙しさを受け入れて、「無理をしないのが一番」と考える人もいます。「すれ違っている」と意識するから苦しくなるのであって、「彼氏に時間ができたらデートする関係」と割り切ってしまったほうが精神的には落ち着くかもしれません。
頑張りすぎず、現実に即した対処法で乗り切りたいところです。（玉川きみか）
