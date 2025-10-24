「史上最高の１週間」驚異の快進撃！人口5.6万人のFIFAランク127位、“奇跡のW杯出場”の可能性に海外注目！W杯準優勝経験国と「勝点１差だ」【欧州予選】
北中米ワールドカップの出場国は、48か国中28か国がすでに決定した。
残りの20か国。そのうちの１枠を、たった人口５万6000人の国がつかみ取るかもしれない。ヨーロッパ予選のグループLで３位につける、FIFAランキング127位のフェロー諸島だ。
10月のW杯ヨーロッパ予選では、モンテネグロを４−０、チェコを２−１で撃破。３連勝と勢いに乗っており、残りの首位クロアチア戦で引き分け以上なら、チェコを抜いて２位に浮上する可能性を残している。
海外の大手スポーツメディア『The Athletic』は、10月の２試合について、「フェロー諸島のサッカー史上最高の1週間を過ごしたと言える」と報じている。
「北大西洋に浮かぶこの島々を代表するチームは、10月９日にモンテネグロを４−０で破り、３日後にはチェコを２−１で勝利した。両試合ともフェロー諸島最大の都市トルスハウンで行なわれ、観客数は3000人未満だったものの、フェロー諸島の人口の３％以上が各試合を観戦したことになる」
同メディアは「この２勝により、フェロー諸島はグループ３位につけ、プレーオフ出場圏の２位チェコとは勝点１差だ」と状況を説明。こう続けている。
「フェロー諸島がプレーオフに進出するには、来月の最終戦でチェコを上回る成績を収める必要がある。しかし、チェコはホームで未勝利のジブラルタルと対戦し、フェロー諸島はアウェーでグループ首位のクロアチアと対戦するため、これは容易でない」
フェロー諸島がチェコを逆転すれば、奇跡的と言える。万が一プレーオフに進んだとしても、勝ち抜く可能性は高くはないだろう。
それでも、ワールドカップ準優勝の経験があるチェコを破った実力は侮れない。何が起こるかは、最後まで分からない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
