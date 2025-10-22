渡辺謙・杏・玉森裕太ら「ブルネロ クチネリ」レセプションに豪華セレブ来場 森星はモデルとして出演【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/22】イタリア・ウンブリア州、ソロメオ発のファッションブランド、ブルネロ クチネリ（Brunello Cucinelli）は 2025年10⽉21⽇、ブランド創業者兼会⻑ブルネロ・クチネリ氏の来⽇を記念し、「2026 春夏コレクション ファッションプレゼンテーション」を在⽇イタリア⼤使館官邸にて開催した。
ファッションショーには渡辺謙、⽯⽥ゆり⼦、⼩雪、杏、⽟森裕太（Kis-My-Ft2）、⼤政絢といったブランドと縁のある豪華セレブリティーがブルネロ クチネリの最新秋冬コレクションを⾝に纏い来場。さらに、森星はファッションプレゼンテーションのモデルとして出演。イタリア⼤使館の美しい庭園にスウェードのスポーティーなジャケットに⽩の透明感のあるチュールのスカートで颯爽と登場した。
2026 春夏ウィメンズコレクションは、古代ギリシャの哲学思想的側⾯を呈したような「ELEMENTS RESONANCE（要素の共鳴）」がテーマ。すべての根源である4つの元素「⼤地」、「空気」、「⽔」、「⽕」が、共鳴し合い、調和することによって新たなものが誕⽣するという考えに基づき、ブルネロ クチネリの持つブランドのルーツ（⾃然にインスパイアされたニュートラルカラー、クラフツマンシップ、そして異なるエッセンスの組み合わせ）に結びつけ、表現をしている。
メンズコレクションのテーマは「The Shape of Light」 。エレガンスに新たな視点をもたらす知的で洗練され、決して華美ではなく、⾃分らしいスタイルで⾃由とさりげなさを表現する男性像が描かれている。流れるようなシルエットと卓越したテーラリングを⾃在に⾏き来するその姿は、新しいメンズエレガンスを体現している。（modelpress編集部）
【渡辺謙】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
このスーツのストライプが、多くはないけどちゃんと主張があって、とても素敵な雰囲気で気に⼊っています。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
メンズのアイテムも豊富なので、どんなアイテムが登場するのか楽しみです。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
今週末から⽇本シリーズが始まるので、7戦全て観戦したいと思っています。
【⽯⽥ゆり⼦】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
ブルネロ クチネリらしいカシミヤの真っ⽩なスリーブレスニットを着⽤しています。ラグジュアリーで、とても着やすい贅沢なコーディネートだなと思います。ブルネロ クチネリのお洋服が⼤好きで、普段も度々着⽤させていただいています。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
このようなファッションプレゼンテーションを拝⾒したことがあまりないので全てが楽しみですが、特にどんなテーマなのか楽しみにしています。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
秋⽣まれなので⼀番好きな季節です。好きな喫茶店に⾏って、1番好きな本を持って永遠と読むことをしたいです。喫茶店は⾏きつけもありますし、どの街へ⾏っても好きな純喫茶を⾒つけるのが趣味です。
【⼩雪】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
今期はチョコレートのようなカラーがきています。シグネチャーにもなるコートと乗⾺スタイルのようなブルネロ クチネリが得意としているカジュアルでありながらラグジュアリーなテイストがマッチングしているスタイルです。スポーツシック ラグジュアリーがクチネリさんの真髄なので、抜け感のあるおしゃれなスタイルが素晴らしいなと感じます。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
10 年近くクチネリさんのお洋服を着させていただいていますが、⼀度着るとファンになります。彼の哲学や、⽣き⽅が洋服にも投影されているんです。デザインや⽂化的な背景もファッションとして⾒れることを楽しみにしています。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
秋って良いシーズンですよね。何かアクションを起こしたくなるような季節だなと感じます。様々な味覚も楽しめますし、ファッションもレイヤーを楽しめる時期なので、新たなアイテムにもトライしてみたいなと思います。
【杏】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
デニムでカジュアルさを出しながら、⼩物がとてもエレガントなのでそのギャップが素敵だなと感じます。特にシューズがエレガントで、凄く履きやすくて、様々なシーンで履けるのでお気に⼊りです。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
和のテイストとイタリアの伝統がどのように組み合わさっていくのか楽しみです。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
凄く過ごしやすい季節になってきたので、秋の夜中に読書をしたいなと思います。
【⽟森裕太】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
肌触りが良く、光沢感のあるコーデュロイのスーツです。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
拝⾒できること⾃体がレアなので、どんなお洋服が登場するのかと想像すると全てが楽しみです。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
⾷べることが好きなので⾷欲の秋ですかね。季節の⾷べ物は積極的に取り⼊れるようにしています。家族と紅葉も⾒に⾏きたいですね。
【⼤政絢】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
セットアップとハットでマニッシュなスタイルです。袖やボトムスがキラキラ輝いているので、夜の雰囲気に合っているなと感じます。
Q2.2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
ブルネロさんの職⼈技や素材感が⼤好きなので、近くで拝⾒できると思うと、とても嬉しいです。
Q3.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
今年、⼦供を出産したのですが、睡眠時間が減っているので「睡眠の秋」にしたいです。寝られるときに寝ようと思います。
【森星】
Q1.本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
裏地がジャガード織のドレスになっていて、細かい部分にもこだわりのあるブルネロ クチネリらしいドレスです。スパンコールも光によって表情を変えるので内側からみなぎって⾃信にも繋がるなと感じます。
Q2.芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
どの秋も⼤好きです。今年は健康を意識しつつ、インプットの時間も忘れないよう、旅に出る秋にしたいです。⽇本国内のあらゆる地域もそうですし、国外の様々な⽂化に触れてみたいです。今回イタリア⼤使館でブルネロ クチネリと⽇本の⽂化が掛け合わさるということを経験させていただいて、より⼀層、様々な⽂化に触れていきたいという気持ちが増しました。
Q3.これからファッションショーに出演されますが、意気込みを教えてください。
以前ブルネロ クチネリのストーリーが込められているソロメオ村へ訪れたことがあります。⻑いお付き合いのあるブランドですし、私⾃⾝も歳を重ねるにつれてブルネロ クチネリらしいライフスタイルにフィットしてきたと感じているので、今の⾃分らしさを来ていただいたお客様にお届けしたいと思います。ブルネロさんもいらっしゃるということでイタリアと⽇本の⽂化が掛け合わさる時間を存分に吸収したいと思います。
