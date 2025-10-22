¡Ö¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤À¡×¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸Ä¶¤¨¡É¤Î60È¯ÃË¤¬¼º°Õ¤Î½ªÀï¡Ä¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºWS¤ËÆÏ¤«¤º
5²ó¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤â¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼(C)Getty Images
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î20Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë3-4¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ3¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸Ä¶¤¨¡ª¥í¡¼¥ê¡¼¤Îº£Ç¯65ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÌ´ÇË¤ì¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï1-1¤Î3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Îº¸Ãæ´Ö¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5²ó¤ÏÆ±¤¸¤¯ÀèÆ¬¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤¬±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢7²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î3ÈÖ¼ê¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Ð¥¶¥ë¥É¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡ØAPÄÌ¿®¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè7Àï¤Î7²ó°Ê¹ß¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢MLB»Ë¾å½é¡£Ëþ°÷¤ÎÅ¨ÃÏ¤¬Ê¨¤ÊÖ¤ê¡¢°Ê¹ß¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¡ØAPÄÌ¿®¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥À¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤¤ÇÔÀï¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¾ÂÇ¤ÁµÚ¤ÓÊá¼êºÇÂ¿¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤À¡×¤ÈÍîÃÀ¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤µåÃÄ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡ÖËÍ¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ð½à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â5È¯¤òÊü¤Á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿65ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î64ËÜ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿28ºÐ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö»þ¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤òÍÊ¤·¤¿2001Ç¯¤ËÂ³¤¡¢Äº¾å·èÀï¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
