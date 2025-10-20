µÆ²Ö¾Þ¤È¤Ï¡©¡¡Îò»Ë¡¦¸«¤É¤³¤í¡¦²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈµþÅÔ¤Î½©¤Îµ¤¸õ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯Ä¹µ÷Î¥Àï
½©¤ÎµþÅÔ¤òºÌ¤ëÅÁÅý¤Î£Çµ¡ÖµÆ²Ö¾Þ¡×¡£»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç³Ê¼°¹â¤¤»°´§¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢3000£í¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶õÌÏÍÍ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤àµÆ²Ö¾Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µÆ²Ö¾Þ¤È¤Ï¡©»°´§ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤
»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÂ³¤¯²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬¡ÖµÆ²Ö¾Þ¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯2025Ç¯¤Ï10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1938Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ëGµ¡¢ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç3000£í¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥Àï¡£¡ÖºÇ¤â¶¯¤¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²á¹ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ3000£í¤Èµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ
µþÅÔ¤Î¼Ç3000£í³°²ó¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î£ÇµÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢½øÈ×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï²¼¤êºä¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÄ¹¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï´û¤ËÂÎÎÏ¤Îº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ»Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ËµÓ¤¬»Ä¤é¤º¡¢µÕ¤Ë¤¿¤á¤¹¤®¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ýµ×ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥Ú¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÈºÇ¸å¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Á°¾¥Àï¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ä¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤¬ÄêÈÖ¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥Áö¤·¤¿ÇÏ¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¢¤ëµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆ²Ö¾Þ¡¢²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤ÈÅ·¸õ
²áµî10Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£¹²ó¤¬ÎÉÇÏ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¤Û¤ÜÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2017Ç¯¤ÏÂæÉ÷21¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤ÇµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÄ«¤«¤éÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥»¥¤¬»ýµ×ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë²¡¤·ÀÚ¤êÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤ÁÇÏ¤Î¿Íµ¤¤Ï1¡Á4ÈÖ¿Íµ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÂçÇÈÍð¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢2015Ç¯¤Î¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê7ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉúÊ¼¤¬°ìµ¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ³¼ê¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Ç4¾¡¤È°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¾¡ÇÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Êµ³¼ê¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µÆ²Ö¾Þ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤ÆÎÉÇÏ¾ì¤Î»þ¤Ï¼Ç¤ÎÄñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½øÈ×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î®¤ì¤«¤é¸åÈ¾¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÏ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇÏ¾ì¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ç¤¬¤Ì¤«¤ë¤à¤¿¤á¡¢µÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î»ýµ×Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À²¤ì¤Ê¤éÀÚ¤ìÌ£¾¡Éé¡¢±«¤Ê¤é¥¹¥¿¥ß¥Ê¾¡Éé¡¢µ³¼ê¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤Èµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢µÆ²Ö¾Þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢10·î²¼½Ü¤ÎµþÅÔ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡îÁ°¸å¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï10¡îÁ°¸å¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½©±«¤äÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬»Ä¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¡¢ÇÏ¾ì¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆ²Ö¾Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢Å·µ¤¤Ò¤È¤Ä¤ÇÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£ÅöÆü¤ÎÍ½Êó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°½µ¤Î¹ß¿åÎÌ¤äÅ·¸õ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÆÉ¤àÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎµþÅÔ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤àµÆ²Ö¾Þ
µÆ²Ö¾Þ¤Ï¡ÖºÇ¤â¶¯¤¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¤Î£Çµ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§Ã£À®¤ò¤«¤±¤¿Ì¾ÇÏ¤¬Ä©¤à¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔÆÃÍ¤Î¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤È¡¢10·î²¼½Ü¤Îµ¤¸õ¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ï»©·î¾Þ¤ÈÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÆ±¤¸ÇÏ¤¬À©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»°´§ÇÏ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÖÀ¤ÂåºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ëÄ¹µ÷Î¥Àï¡×¤È¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤¬£³ºÐÀ¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡¢»°´§¤ò¤«¤±¤¿Ç¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ø´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ãë´Ö¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤âÍ¼Êý¤ÏÎä¤¨¤ë¤¿¤á¡¢±©¿¥¤ëÊª¤ä±«¶ñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÈÍÕÁ°¤ÎµþÅÔ¤â´Ñ¸÷¤Ë¤âÀä¹¥¤Îµ¨Àá¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤È¤È¤â¤Ë½©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÇÏ¤¬¥¹¥¿¥ß¥Ê¤äÀ®Ä¹ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½©¶õ¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡£3ºÐÀ¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦Ä¹µ÷Î¥·èÀï¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£