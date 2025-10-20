【第169話】 10月20日公開 価格：70ポイント

【拡大画像へ】

講談社は10月20日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第169話「洞懐」をヤンマガWebにて公開した。

本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、9月6日現在、ヤンマガWebでは第166話「搾休」や第165話「夜蘭」など一部エピソードが無料公開中となる。

【最新話】

第169話「洞懐」のページ

【無料】

第166話「搾休」のページ

第165話「夜蘭」のページ

【あらすじ】

地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！その名は大槻・・！E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！飲んで食って大満喫・・！のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ第１巻・・！