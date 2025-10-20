「１日外出録ハンチョウ」第169話「洞懐」がヤンマガWebで公開
【第169話】 10月20日公開 価格：70ポイント【最新話】
【拡大画像へ】
講談社は10月20日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第169話「洞懐」をヤンマガWebにて公開した。
本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、9月6日現在、ヤンマガWebでは第166話「搾休」や第165話「夜蘭」など一部エピソードが無料公開中となる。
第169話「洞懐」のページ【無料】
第166話「搾休」のページ
第165話「夜蘭」のページ【あらすじ】
地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！その名は大槻・・！E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！飲んで食って大満喫・・！のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ第１巻・・！
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第21巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) October 19, 2025
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第169話 「洞懐」が掲載されています‥！
突如揉め出した宮本と沼川‥‥
その理由はドーナツを10個食べられるかどうか‥‥！
夢のドーナツ10個食い‥
沼川は達成できるのか‥‥https://t.co/dbMTTVCqdI
読める‥‥コミックDAYSでも‥‥！ pic.twitter.com/MnjCb1OYu9