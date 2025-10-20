依頼者、「夫が一線を越えた」報告に動揺も「今回は許そうかな」決断の真相語る
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」公開の動画「【浮気調査】若い女性と相合傘…帰宅前の寄り道」では、探偵と依頼者が登場。依頼者となる女性が、夫の最近の行動変化について相談し、夫の浮気疑惑を調査する様子が描かれた。依頼者は冒頭、「ちょっとごめんなさい、本当になんか頭真っ白で、信じられない」と緊張をにじませながらも、夫がフリーランスに転身して以降、服装や美容、香水など急に身なりを気にし始めた違和感や、子どもが生まれて以降の夫婦関係について吐露した。
調査の結果、夫が若い女性とシェアオフィスを出て、相合傘で女性の自宅マンションへ入る姿など、複数回にわたり女性宅を訪れている事実が判明。探偵が動画で報告し証拠を提示すると、依頼者は「何も言葉出てこないんですが。。ちょっとごめんなさい、全然、頭真っ白で嫌がってちょっとなんか信じられない」と動揺を隠せない様子を見せ、「育児に大変で旦那の話を聞いてあげれなかったっていうのもあって、時々当たっちゃうこともあったので、こうなったのにその責任もあるのかなって思いました」と、自身を責める胸の内も明かした。
後日、依頼者は改めて夫と話し合いを持ち、証拠を突きつける形で真相を問い詰めたことも報告。「相手の女性はフリーランスのデザイナーらしいんですけど、仕事の話をしてるうちにだんだん仲良くなってたみたいで…話してる中で徐々に距離が近くなってて、相手の人の家に行くようになって、一線を越えてしまった」と、夫から謝罪を受けた経緯を説明した。その上で、「夫の方からももう二度としないっていうのとシェアオフィスも解約するっていう話をしたので、言葉を信じようかなと思って。許せない気持ちはもちろんあるけど、今回は許そうかなって決めました」と苦渋の胸中を吐露。
最後に依頼者は「誓約書を書かせて、相手の女性にも慰謝料はしっかりと請求しようと思って…無事に振り込まれたんで、とりあえずはちょっと様子を見る形でいようかな」と現在の心境を語っている。探偵事務所も「お二人の幸せな家庭を願っております」とエールを送り、この複雑な浮気調査の顛末は一旦の区切りを見せた。
