YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ù¹¾¹°¤Î¹Ò¶õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¡ØÀÄ»³Æ©»Ò ¡ß ¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø - 123ÊØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³È»¶¤µ¤»¤¿ÀÕÇ¤ ¡ÊÀÄ»³Æ©»ÒÉÔÅö²ðÆþ¥·¥êー¥º③¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¸µÆüËÜ¹Ò¶õµ¡Ä¹¤Î¿ù¹¾¹°»á¤¬¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹±¢ËÅÏÀ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¿ù¹¾»á¤Ï¡¢ÀÄ»³Æ©»Ò¤Ê¤ë¿ÍÊª¤äÀî½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ½¡¶µÃÄÂÎ¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖÀÄ»³Æ©»Ò¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Î¿È¸µ¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¡¢¸µJAL¤ÎCA¤«¤É¤¦¤«¤âµ¿¤ï¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¿ù¹¾»á¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÄ»³Æ©»Ò¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥éーËÜ¤ÎÊÔ½¸¶¨ÎÏ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¸¶ÅÄ¤Î¤¾¤ß¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥´ー¥¹¥È¥é¥¤¥¿ー¤Ç¡¢¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø´Ø·¸¼Ô¤È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¤Î¿®¼Ô¤«ÈÝ¤«¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÈÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡ÉÌ¾µÁ¤ä¼èºà·ÐÎò¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤Èµ¿µÁ¤òÄè¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸µCA¤Ê¤é¡ØÆü¹Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¡£JAL¿¦°÷¤Ê¤é¡ÈJAL¡É¤ä¡ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ï¤º¡×¤È¸µ¶È³¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¿ù¹¾»á¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¡¢ÀÄ»³Æ©»ÒÌ¾µÁ¤ÇÀî½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î½ÐÈÇ³èÆ°¤ò¡¢¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê½èÊý¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡£¡Ö¶¦Æ±½ÐÈÇ¤ÎÍø±×¤¬Àî½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤ÎÌó12%¤òÀê¤á¡¢°õÀÇ¤Î»î»»¤Ï5000Ëü±ßÄ¶¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤â1²¯±ß°Ê¾å¤Î½ãÍø¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Æ°²èÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀî½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤Ï2ÅÙ¤ÎÅÝ»º¤ò·Ð¤Æ¡¢»þÂå¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÈÇ¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡£±¢ËÅÏÀ¤¬°ìÉôÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ä³èÆ°²È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÀ¯¼£ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¿ù¹¾»á¤Ï¡ÖJAL123ÊØ»ö¸Î¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°¼Á¤Ê½ÐÈÇ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉûºîÍÑ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
