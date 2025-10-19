²Ï¹çÍ¥¼Â¡¡°ÊÁ°¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¹ðÇò¡¡±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ë¤â¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»³Ãæàö»Ò»á¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç»í¿Í¤Î¼ÆÅÄÁï»Ò¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¼ÆÅÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¼ÆÅÄ¤Î³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤¬¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢²Ï¹ç¤Ï¡Ö¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ê»³Ãæ»á¤Ë¡Ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×¡£²Ï¹ç¤¬»³Ãæ»á¤Ë¼ÆÅÄ¤Î³Ú¶Ê¤ò´«¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³Ãæ»á¤â¡ÖÊÔ½¸¹Ô¤¯»þ¤ÏËèÄ«¡¢¡Ø¤¹¤³¤ä¤«¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òÊÔ½¸¼¼¤ÇÄ°¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤âÄ°¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È2¿Í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤ÏÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉô±ÇÁü³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍè¤Æ¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥È¤¬½ÅÄÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÀ¸¤Ë¡¢¡È¤ªÁ°¤Ï²Î¤¦¤«ÍÙ¤ë¤«¤À¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÍÙ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²»³Ú¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÆÃ¤Ë¡¢²»³Ú¹¥¤¤È¤«ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²Ï¹ç¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£