総重量ドーンと約1kg！！【コストコ】みんなでシェアできる♡「大容量スイーツ」

期待を裏切らないボリューム感で、テーブルを一気に華やかにしてくれる【コストコ】の「大容量スイーツ」にフォーカス！ パーティ映えするビジュアルが魅力的なケーキや、定番人気の進化系スイーツ、アレンジも楽しめる優秀スイーツなどを紹介します。シーンや好みに合わせて、とっておきの一品を選んで。

クリームが主役！ アレンジもアイデア次第「ミルクレープロール」

カットすると美しい断面があらわれるのは「ミルクレープロール」。重量は約1kgの大容量サイズで、@hirokostyle33さんは「やわやわ～」「と～っても、しっとり」とコメントしています。生地が薄いのでクリームがしっかり楽しめそう。アイスをトッピングしたり、フルーツやジャムを添えたりするのもおすすめです。

冷凍OK！ おやつにも食後のデザートにも「キャラメルフラン」

「キャラメルフラン」は、かための焼きプリンでカラメルソースがたっぷり！ 1.4kgと特大サイズですが、冷凍できるのが嬉しいポイントです。食べきれるか心配な時は、早めにカットして冷凍庫保存するのがおすすめ。

「美味し & 嬉しすぎ」と、@hirokostyle33さんが絶賛するのは「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」。アーモンドケーキとホワイトチョコ、ヨーグルトとマンゴー2種類のクリームを重ね、マンゴーチャンクとホイップクリームをデコレーションしたゴージャスなケーキです。上品な見た目で、特別な日のお祝いにもおすすめ。

マニアも喜々！「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」

長年愛されているスイーツ「米粉のスイスロール」。米粉ならではの食感が魅力で、チョコ生地にはチョコクリーム入り。プレーン生地はイチゴ果肉入りのクリームとなっており 「ショートケーキを食べているみたい？！」と、@hirokostyle33さんが感想を投稿。長さ約30㎝が2本で1kg超えと迫力満点です。

気になるスイーツはありましたか？ ボリュームにも味わいにも満足できそうな【コストコ】スイーツ、ぜひ味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N