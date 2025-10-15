À¤³¦3ÂçÄÁÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ªÅìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
ÎÁ¶â¡§
¡¦2025Ç¯12·î5Æü¡Á14Æü¤Î¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¡§Âç¿Í 7,000±ß¡¢4¡Á12ºÐ 3,500±ß¡¡¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¹þ
¡¦2025Ç¯12·î19Æü¡Á25Æü¡§Âç¿Í 7,800±ß¡¢4¡Á12ºÐ 3,900±ß¡¡¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¹þ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Á14Æü¤Î¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¡¢12·î19Æü¡Á25Æü
³«ºÅ»þ´Ö¡§
¡¦ÅÚÍËÆü°Ê³°¡§17:00¡Á21:30¡ÊL.O.21:00¡Ë
¡¦ÅÚÍËÆü¡§ÆþÅ¹»þ´Ö¡¡¡Ê1¡Ë17:00¡¡¡Ê2¡Ë19:00¡¡¡Ê³Æ100Ê¬À©¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼¡§12·î19Æü¡Á25Æü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤È»³·ª¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó
µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÊñ¤ß¾Æ¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë
ËÌ³¤Æ»»º¥¿¥³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¡Í®»Ò¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¡¢ÈÁÎ©³¤È³ª¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨¡¡¥ß¥â¥¶É÷¡¢¥¿¥é¥â¥µ¥é¥À¤Î¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¢·Ü¶»Æù¤È»§Ëà°ò¤Î¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¥Þ¥ê¥Í¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥ê¥ó¥´¤Î¥³¥³¥Ã¥È¡¡¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ë¥ß¡¢¥µ¥é¥À¥Ð¡¼µûÎÁÍý
¥¹¥º¥¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡¡¥µ¥Õ¥é¥óÉ÷Ì£¡¢ÈÁÎ©³¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡¡¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ç¥óÉ÷¡¢¿¿¥¿¥é¤Î¥½¥Æ¡¼¡¡¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¡¥«¥ì¡¼É÷Ì£ÆùÎÁÍý
³û¶»Æù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹¡¢ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ÎÄã²¹Ä´Íý¡¡Åßº¬ºÚ¤Î¥°¥é¥ó¥á¡¼¥ëÅº¤¨¤´ÈÓ¡¦¥¹¡¼¥×
Âû¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¢±¨Â±¤È¿åºÚ¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡¡¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¢º¬ºÚ¥«¥ì¡¼¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¢Âû¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¢»ç°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡¢¶ñÂô»³ÆÚ½Á¤ª»ÒÍÍÎÁÍý
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¡¢¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¡¥Ü¥í¥Í¡¼¥º¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¢¥Á¥å¥í¥¹¥Ñ¥ó
¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¥â¥ó¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¦¥ì¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥Ç¥¶¡¼¥È
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ä¥ê¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¥í¡¼¥ë¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥¿¥ë¥È¥Þ¥í¥ó¡¢¥ê¥ó¥´¥¼¥ê¡¼¡¢¾Æ¤²Û»Ò³Æ¼ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à
¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¡§°Ê²¼¡ó¤ÏÍ½Ìó¾¦ÉÊÂå¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Á¤é¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¼è¾Ã»þ¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹»þ¡Û
¡¦ÅöÆü100¡ó¡ÊÏ¢Íí¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡Ë
¡¦Á°Æü0¡ó
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÊñ¤ß¾Æ
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Öµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÊñ¤ß¾Æ¡×¤Ï¡¢Íñ¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤¬Æù½Á¤Î»ÝÌ£¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
³û¶»Æù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹
¤Û¤«¤Ë¤â¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥í¥¼¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢Í¥¤·¤¤»ÀÌ£¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡Ö³û¶»Æù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥¹¡×
ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ÎÄã²¹Ä´Íý¡¡Åßº¬ºÚ¤Î¥°¥é¥ó¥á¡¼¥ëÅº¤¨
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆùÎÁÍý¤Ë¤Ï¡ÖÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ÎÄã²¹Ä´Íý¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡¡¥µ¥Õ¥é¥óÉ÷Ì£
¤½¤·¤ÆµûÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ò»ý¤Ä¥µ¥Õ¥é¥óÉ÷Ì£¤Î¡Ö¥¹¥º¥¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡¡¥µ¥Õ¥é¥óÉ÷Ì£¡×¤ä¡¢¥Ö¥¤¥è¥ó¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¡ÖÈÁÎ©³¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡¡¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ç¥óÉ÷¡×¡¢¡Ö¿¿¥¿¥é¤Î¥½¥Æ¡¼¡¡¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¡¥«¥ì¡¼É÷Ì£¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÎ¼ò¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ì¡¼¥º¥ó¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡×¤ä¡¢¿Å¤Î·Á¤Î¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡×¤ä¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
ÈÁÎ©³¤È³ª¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨¡¡¥ß¥â¥¶É÷
Á´ÆüÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦£³ÂçÄÁÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
12·î19Æü¡Á25Æü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤È»³·ª¤Î¥¿¥ë¥È¡¿¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×
12·î19Æü¤«¤é25Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤È»³·ª¤Î¥¿¥ë¥È
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤È»³·ª¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤È¡¢
¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
50¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
