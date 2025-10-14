連立政権からの一方的な離脱

10日、公明党が自民党との連立政権を離脱することを表明した。26年間にわたった「平成政治史」の終わりとも位置付けられる出来事は“熟年離婚”にもたとえられている。

公明は何に我慢できなかったのか。

10日、自民党の高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長と公明党の斉藤鉄夫代表、西田実仁幹事長は会談し、その後、斉藤氏は記者会見で連立離脱を表明した。

「斉藤氏は会見で“企業・団体献金の受け手を党本部と都道府県連に絞るという規制強化の実現を自民党に求めた。しかしながら、この度の自民党の回答は『基本的にはこれから検討する』というまことに不十分なものであり、極めて残念だ”と述べました。そのうえで“自公連立政権は白紙”と話したのですが、一方の高市氏は会見で、政治とカネの問題について、“『この場で公明党案をのむか、返事がほしい』ということで、それはお受けできなかった”と拒絶した結果、“連立政権からの一方的な離脱”を伝えられたと明かしました」

自公2トップ会談

「なぜですか」

高市氏は記者の質問に答える形で、「“総裁が私でなければ連立離脱はないのか、総裁が代わればまた連立協議もあるのか”と聞いたが、“今回の総裁選挙で誰が選ばれていても同じだ”と言われた。総裁が誰かということではなく前執行部に対して何度も申し入れてきた課題がすみやかに対応されていないという話があった」と会談の具体的なやり取りについて詳しく話した。

「両者の会見はこれまでにないレベルでその中身を赤裸々に明らかにしていて、なかなか見ごたえがありました。高市氏が“一方的”の部分をかなり強調していたのも印象的でした。予想しない、受け入れがたい結果だったということでしょう。実際の会談の空気はかなり緊迫したようですね。高市氏は“なぜですか”“どうしてダメなのですか”などとかなりしつこく、あるいは丁寧に食い下がったようです。公明側は協議の継続ではなく最終的な回答を決めており、“てこでも動かない”感じだったと聞いています」（同）

公明側は“奇襲”ではないとのスタンスだが、「離脱やむなし」と踏んで臨んだ会談だったのも間違いなさそうだ。

「悪魔にひれ伏してでも」

ここでいったん自公連立の原点にさかのぼると、1998年7月に行き当たる。参院選での敗北を受けて橋本龍太郎首相は引責辞任し、後任に小渕恵三氏が選ばれた。参院で過半数割れという不安定な状態の中、自民は公明を与党に引き入れる工作をスタートする。長年対立してきた中で一足飛びに連立参加することを嫌った公明側の意向を受け、自民側はまず小沢一郎氏が率いる自由党に触手を伸ばした。

そこで出たのが野中広務官房長官による「悪魔にひれ伏してでも」発言だった。自民の幹事長を務めた後に党を割って出た小沢氏を「悪魔」とまで批判してきた野中氏がまさにこうべを垂れた瞬間だった。99年1月に自民・自由両党の連立発足後、そこに公明が加わる形で「自自公」連立が成立した。その後、自由党の小沢氏は連立から離脱したが、公明は自民が下野しても友党関係を継続した。そこから26年目の破局ということになる。

なぜ強硬姿勢に転じたか

世間の焦点は高市氏同様、なぜここまで公明側が強硬姿勢に転じたか、だろう。

先の参院選で公明は14議席以上の確保を目指していたが、8議席にとどまった。比例代表の得票数も521万票で目標の700万票に届かず、3年前の参院選に比べて100万票ほど減らした。昨年の衆院選、6月の都議選を含め、退潮に歯止めがかからないままだった。

「2022年7月に安倍晋三元首相が殺害されて以降、旧統一教会に絡んで宗教2世・3世がままならない人生を送ったり困難を抱えたりしてきた現実がクローズアップされました。“決してプラスではなかった”と学会内では分析されているようです」（同）

公明の国政選挙における比例選での得票は2005年衆院選の約898万票をピークとし、それから右肩下がりで推移している。

「自民も同様ですが、支持層の高齢化と、それに伴う次世代への継承ができずに来たというのは大きな問題のようです。が、それらよりも大きなダメージを与えたのがコロナ禍でした」（同）

「ホントはしたくないのになぁ」

「選挙が近づいて学会員の知り合いなどから“公明が推薦する候補”に投票依頼された経験がある人は少なくないと思います。でも実は、こういった活動を嬉々として行っている学会員はそう多くないんですね」（同）

知り合いか否かにかかわらず支援を依頼し、その反応について投票間違いなし＝A、可能性高そう＝B、微妙＝C、望み薄＝D……などといった評価をつける作業をひたすら続ける。

「“こんなことホントはしたくないのになぁ”という思いを抱えている学会員も多かった。それがコロナ禍がやってきてそもそもみんなで集まったりすることができなくなったため、その種の嫌な作業からも解放されることになった。コロナ禍を乗り越えた後、以前に比べて一連の政治的活動に身が入らなくなる学会員が増えているようで、それは公明の退潮とも重なるとのことです」（同）

無理強いをされてきた政治活動も自公与党が勝利すればいくらか報われたが、ここ1年だけでも衆院選、都議選、参院選と3連敗――。我慢の限界だったというわけだ。

与党のうま味を捨てる

「1年に3つと選挙の数が集中していたこともありますし、さらに“負けすぎた”ことも大きい。縁もゆかりもない、友党だから応援せよという指令のもと選挙活動をしても落選が相次ぐとなれば現場は疲弊します。このまま行けば組織の崩壊は目に見えていたので、選挙で自公与党に追い風が吹かない限り立ち行かなくなるという見立てはありました。が、連立離脱まで行くとは聞いていなかったですね。与党であり政権の一角を占めることに“これ以上ないうま味”を感じているはずだと見ていましたから」（同）

それでも公明はほとんどが想定しなかった一歩を踏み出すことになった。政権与党の一員として、大臣を送り込むことにこだわっていたとされる池田大作名誉会長の死の影響は小さくないとの指摘もあるが。

「選挙をサポートする活動は功徳になる、それが世界平和や人々の幸福を実現し、現世利益につながっていくという学会の考え方は変わらないですし、信仰と結びついています。公明以外の他党候補の応援を無理強いしないことで組織の疲弊度はいくらか緩くなるのかもしれませんが、政策実現に関する負担は党執行部が受け止めざるを得ない」（同）

今回の連立離脱は学会員の離反を防ぐための方策だが、離脱してもしなくてもいばらの道であることは間違いないというのは衆目の一致するところだ。

