【エクセル】優秀アイブロウがリニューアルで進化。なりたい雰囲気や髪色で選びやすい豊富なカラバリも必見《編集部レビュー》

メイクアップブランド「エクセル」から、2025年10月28日に「ザ プライムアイブロウ」を発売。発売に先駆けて、10月14日からエクセル公式オンラインショップとAmazonで先行販売を開始します。

東京バーゲンマニア編集部では、発売前に商品を入手。「ザ プライムアイブロウ」をレビューしていきます。

描き心地も使い心地もパワーアップ

今回、新たに発売する「ザ プライムアイブロウ」は、3機能一体型の「パウダー＆ペンシル アイブロウEX」をリニューアルしたもの。誕生から20年以上のロングセラーアイテムがパワーアップします。

リニューアルに合わせて3機能もパワーアップ。楕円芯のペンシルは、旧製品よりもなめらかになり、描き心地もアップ。ウォータープルーフ処方になったことで、美しい仕上がりを長時間キープしてくれます。

描いたあと、試しに指で思いっきりこすってみましたが消えることはありませんでした。

眉に立体感をプラスする「パウダー」は、新処方でさらにふんわり感のある仕上がりに。よく見てみると、細かなパールが入っています。

そして「スクリューブラシ」はリニューアル前と比べてコシがありながらも柔らかくなり、肌当たりや使い心地がアップ。これまで以上にぼかしやすく進化しています。

「ザ プライムアイブロウ」のカラーは、これまでの人気カラー4色と新色4色の合計8色展開。ベーシックな色みからトレンド感のある色みまでそろっています。

【PE01 ナチュラルブラウン】

自然なブラウンヘアにぴったりのカラー。明るすぎず暗すぎず、また黄みにも赤みにも寄っていないカラーで様々な人に使いやすい色みになっています。旧製品「PD01」のカラーです。

【PE02 キャメルブラウン】

やや明るめの黄み系ブラウンヘアの人に合いやすいカラー。旧製品では「PD02」です。

【PE03 ウォームブラウン】

赤み系のブラウンヘアに合うカラー。PE04ほど赤みは強くないので、使いやすい色みに感じました。旧製品にはないカラーです。

【PE04 アッシュピンク】

明るめの赤み系ヘアにぴったりのカラーで、ピンク系が入った色みとも相性ばっちり。旧製品にはないカラーです。

【PE05 グレイッシュブラウン】

暗めのヘアカラーに合う色みです。落ち着いたブラウンヘアのほかに黒髪さんにもおすすめ。旧製品は「PD05」のカラー。

【PE06 アッシュベージュ】

明るめのアッシュ系ヘアカラーに合う色み。旧製品にはないカラーです。

【PE07 モカブラウン】

やや明るさのある自然なブラウンヘアにおすすめ。ほんのり赤みが混じったブラウンカラーです。旧製品は「PD07」のカラー。

【PE08 ライトブラウン】

明るめの黄み系ブラウンヘアにぴったりのカラー。旧製品にはないカラーです。

「ザ プライムアイブロウ」の価格は1650円。

自分の髪色に合わせたり、なりたい雰囲気に合わせて選んだりできるカラーが揃っています。気になる人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ