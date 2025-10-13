この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【ブーメラン効果】あなたを傷つける人が自分も傷つく心理7選／悪意が自分に返ってくる具体的なポイントを解説」と題して発信。動画では、人を傷つける人が結局自分自身も傷ついてしまう“ブーメラン現象”について、具体的な心理と実例を交えながら7つのポイントに分けて語った。



まず、Ryotaさんは「あなたを傷つける人は、実は周囲を緊張させて自分もリラックスできず慢性的にストレスを溜めてしまう」と指摘。敵意や悪意の発言が周囲に広まり、人間関係に緊張感を生み出すことで、「感情が伝播し本人もリラックスできず、心が休まらない」と心理的な悪循環を強調した。



続いて、他人を攻撃する人は「人と心を通わせる能力が欠けていき、深い信頼関係や自己成長を阻害する」と説明。「悪口や意地悪が中心のグループは自己成長や助け合いの精神がなくなっていき、グレードの低い会話ばかりになる」とRyotaさんは警鐘を鳴らした。また、「無意識に自己嫌悪を感じ、自己正当化しながら多責思考に陥っていく」と自己肯定感が下がった結果、ますます孤立や葛藤が深まる悪循環を詳しく解説している。



さらに、「優越コンプレックスがある人ほど他人を攻撃しがち。これは劣等感の裏返しであり、結果的に成長できず他人に『抜かれ続ける』ようになる」と述べ、「上司や社会的地位があっても心が満たされず、常に比較と敗北感にさいなまれる」と語った。



また、「人を傷つけることで人間関係が希薄になり、最終的には人が離れて孤立する」とし、「人数が多いグループであっても本当の心の通い合いがなければ、実質的に孤独」だと強調。「人を貶めてばかりいると、本当に大事な人すら失ってしまう」と警告した。



他にも、「人を傷つける人は『愛されない』という不安に取り憑かれており、愛情飢餓が根底にある」として、「自分を見てほしい、認めてほしい」というゆがんだ承認欲求から意地悪な行動が生まれる構造を示唆した。



最後に、「敵意が習慣化すると、その人からはますます人が離れていき、社会的にも孤立する」とまとめた上で、「心理学でも『偏方性の原理』があるように、敵意を向ければ敵意が返ってきてしまう」と解説。「社会的にも、人を傷つけ続ける人は結局、自分を苦しめることになる」と語った。



Ryotaさんは動画の終盤で「人を傷つける行動は、結局自分のリスクを高め、社会的にも孤立を促す。だからこそ感謝や謝罪、コミュニケーションへと切り替える大切さに気づいてほしい」と締めくくっている。動画ではほぼ毎日17時に人間関係にまつわるアドバイスを発信しているとのことで、今後も注目が集まりそうだ。