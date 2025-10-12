¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¡¡ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Î³ÎÎ¨¸ÀµÚ¡Ö´õË¾Åª¤Ê´ÑÂ¬¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë»ýÏÀ
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬£±£±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÅ·â¤Ç¤Î¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î£±£¹£¶µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê²áÈ¾¿ô¤«¤é¤µ¤é¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÇÆÈ¼«¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î£³ÅÞ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£²£±£°µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¼«Ì±Ã±ÆÈ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î¾®ß·À¬±Ù¤¬¡Ö¿¹¸¤µ¤ó¡¢¥º¥Ð¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï²¿¡ó¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï´õË¾Åª¤Ê´ÑÂ¬¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢£¸³ä¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈæ³ÓÂè£±ÅÞ¤¬¼óÈÉ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î»þÂå¡¢²áÈ¾¿ô¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò£±ÅÞ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èæ³ÓÂè£±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´õË¾¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ£¸³ä¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¡¢¡¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ò¼óÈÉ¤È¤¹¤ëÌîÅÞÀ¯¸¢£¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡©¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿·¤·¤¤Ï¢Î©À¯¸¢¤Î£³¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£