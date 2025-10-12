¡ÚÂ®Êó¡Û¼¯»ùÅç¸©¤Î´ÎÉÕÄ®¤ÇºÇ¹âµ¤²¹35¡î¤ò´ÑÂ¬¡¡¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤Ë
¡¡¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¤Ç12Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷23¹æ¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤âÃæ½Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÎÉÕÄ®¤Î´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤Ï¿·³ã¸©»åµûÀî¤Ç2013Ç¯10·î9Æü¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£³Æü¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤â£³£´¡î¤òµÏ¿¤·¡¢10·î¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç10·î¤ËÌÔ½ëÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£