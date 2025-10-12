「いいてんき」愛猫がひなたぼっこで見せた“究極の幸せ顔”に、22万人が悶絶【ママリ】

「いいてんき」ひなたぼっこする愛猫、たまらない表情に22万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは亀ぽま🐢(@himaritomugi)さんが投稿したある写真。いい天気の日。思い切り伸びをすると、とても気持ちがいいですよね。全身で太陽日の光を浴びると、なんだかすっきりしませんか？猫だって一緒です。天気のいい日には、太陽を全身に浴びたくなるのでしょう。





投稿者の亀ぽま🐢さん。天気のいい日の猫ちゃんの様子を投稿してくれました。

いいてんきです

猫ちゃんの表情から、この日がとてもいい天気なのが伝わりますよね。太陽を浴びて、気持ちよさそうに目を細めている姿は、とても幸せそうに見えます。



この投稿に「光合成にゃ」「いい日になりそう」などのリプライが寄せられました。落ち込んだときは、思いきって窓を開けて、全身で太陽の光を浴びてみましょう。この猫ちゃんの表情のように、ほっこり幸せな気持ちになれそうですね。

飼い主のくしゃみでびっくり！目が点になる猫に20万いいね

ご紹介するのは、ほたてくん(@hotanyan)さんが投稿した愛猫の写真。ペットのかわいい姿を見ると、疲れも吹き飛んでしまうくらい癒やされますよね。投稿者の愛猫・ほたてくんは、くしゃみを聞いてアニメのような表情を見せてくれました。その愛らしい表情とは？

毎日変なくしゃみしてごめんね

目が点になるほど、驚いている様子のほたてくん。警戒しているような態勢から「何事？」という心の声が聞こえてきそうです。毎日くしゃみをする飼い主さんのことを、驚きながらも心配しているかもしれませんね。



この投稿には「あまりにもかわいくて、この顔の絵(プリント)のグッズがほしい」「ドン引きしとるお顔」「目が点すぎる」など、猫好きさんのリプライが多数寄せられていました。



花粉症の方は、くしゃみが止まらずつらい春。そんなつらさも少し和らぐ、ほたてくんのかわいいお写真でした。

「いちご食べたいひとは手を挙げて」堂々と挙手する光景に6万いいね

ご紹介するのはくーさんママ(@kukuri_shibainu)さんが投稿したある写真。甘酸っぱいイチゴは好きですか？時期になると、イチゴ狩りはどこも大人気。大好物だと言う人もいるでしょう。



おいしいものは愛犬たちだって分かります。おいしい苺を食べたい、かわいい愛犬のアピールをどうぞごらんください。

いちご食べたいひとは手をあげてくださ～い。

きちんと手を挙げて、食べたいと主張する愛犬。とてもお行儀が良く、おりこうさんですね。甘い香りがしたのでしょうか。「食べたい！」と一生懸命に伝えようとする姿にはとても癒やされます。



この投稿に「あまーい香りがするんだね」「そんな顔で見つめられたら…！」などのリプライが寄せられました。「あまおう」は高級なイチゴですが、つい愛犬にも分けてあげたくなりそう。おいしい物は大好きな人や犬と食べた方が、より一層おいしさを感じられるかも。飼い主と愛犬の絆に、ほっこりする投稿でした。

