中尾明慶が「レクサスの高級モデル」購入！ 1000万円超えで全長5m級の「超大型SUV」!? つい口に出た「俺、人生に勝ってる」発言の真意とは!?

素晴らしい人生を過ごすため手にした「レクサスの高級SUV」

俳優の中尾明慶さんが2025年9月26日に自身の公式YouTubeチャンネル「中尾明慶のきつねさーん」を更新し、新車を購入したことを報告しました。

中尾さんが手にしたのは、どのようなモデルなのでしょうか。

中尾明慶さん・仲里依紗さん夫妻が新たに手に入れた「愛車」とは［画像は「Uber Eats」イベント（2024年5月）に登壇した中尾夫妻／Photo：時事通信フォト］

超カッコいい！ これが新たに手に入れた「中尾明慶の愛車」です！ 動画で見る【動画】

同チャンネルが9月19日に更新した動画で、4年弱にわたり乗り続けたランドローバー「ディフェンダー アーバンナイト ’22」を手放すと報告したばかりだった中尾さん。クルマ好きな彼だけに、次に乗る新車についても注目が集まっていました。

ちょうど一週間後に発信された今回の動画で、開口一番「俺さ、クルマ買っちゃった」と発表した中尾さん。そのときの彼は満面の笑みを浮かべており、いかにもうれしそうです。

中尾さんをうれしくさせている新車の正体は、レクサスの「GX550“OVERTRIL＋”」でした。

東京・青山の店舗に到着すると、上からベールが被さった状態の新車が中尾さんをお出迎え。いわば“納車式”ともいうべきこの状況に、中尾さんは「人生で一番ドキドキする瞬間ですね」と昂りを抑えられない様子です。

このベールをオープンすると、そこに現れたのはオールブラックのクールなGX550でした。ボディは黒、ホイールも黒、車内に入ると内装も黒。黒に統一された新車を前に「全体的に黒にこだわって選んだレクサスです」と、中尾さんは感慨深げです。

納車式には、小学6年生になる中尾さんの長男くんも出席。運転席に座って「すご〜い」と喜ぶ我が子を見て「お父さん、この表情が見られたらがんばった甲斐あります！」と、中尾さんも満足げでした。

その後、自ら運転席に座った中尾さん。「今はボタンだなんだっていうクルマが多いなか、しっかりシフトでギア入れて……みたいな感じがいい。ちゃんとクルマしてくれてる感というか」と、そのシンプルさがお気に召したようでした。

GX550“OVERTRIL＋”の車両開発コンセプトは、「ザ・プレミアム・オフローダー」。つまり、オフロード性能を高めたワイルドなモデルです。

もちろんオンロードでも快適性は十分で、街の舗装路でハンドルを握れば、オフローダーとは思えぬスムーズさに驚きます。

実際にGX550“OVERTRIL＋”を運転した中尾さんは「このサイズ（全長4970mm×全幅2000mm×全高1925mm）でこんなに小回りが効く？ マジか」「でかくて重たいクルマなのに重たさを感じさせない」「国産車というだけあって、日本の道路事情に適したクルマづくりをしている感じはある。だから、道が狭いところでも乗りやすい」などと、都心での走りやすさを絶賛していました。

ちなみにレクサスの公式サイトによると、GX550“OVERTRIL＋”の価格（消費税込み）は1195万円からと紹介されています。

1000万円超えの高級車を手に入れた喜びがこみ上げたか、中尾さんは「今のところ俺、人生に勝ってる。ちょっと鼻についちゃったら申し訳ないんだけど、今のところ勝ってる」とまで口にします。

ただし、成功という結果自体がうれしいわけではない模様。

「いいクルマやいい物に出会えると、いい人との出会いも生まれる。よりいい時間を過ごせるブーストがかかる感覚があるんだよね。それは決して、金額がどうとかじゃなくて」と、中尾さんは語っていました。

素晴らしい人生を過ごすことを目的に、今回の新車購入に至ったのでしょうね。

より良い時間を過ごすべく、中尾さんはGX550“OVERTRIL＋”と共にこれからの人生を走っていくのでしょう。