東京・多摩市の「サンリオピューロランド（以下「ピューロランド」）では、2025年11月4日（火）までの期間、魔法使いの世界が広がるハロウィンの時期だけのスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」を実施中。

2025年は、土・日曜、祝日限定で行われる、ハローキティと国内トップのプロマジシャンによる本格的なイリュージョンショー「Let’s （レッツ）マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」や、平日限定の「PUROHALLOWEEN 撮影会」をはじめとするさまざまなコンテンツを楽しめます。

また、ハロウィンの特別装飾やプロジェクションマッピング、「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング（事前予約制・有料）」に、フォトスポット、フード、グッズまで！ 思い出になるコンテンツが盛りだくさんです。



土・日曜、祝日限定で行われる特別なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」では、ハローキティと国内トップのプロマジシャンによる、本格的なイリュージョンショーを開催。毎年ハロウィンになると咲く不思議な“魔法のお花”を咲かせるために、ゲストも見習い魔法使いとなり、魔法使いの世界を体験できます。

■「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」

場所：1階 知恵の木ステージ

日程：期間中の土・日曜、祝日

※10月31日（金）と11月4日（火）も実施

※11月2日（日）の実施はなし

上演時間：約15分

出演キャラクター：ハローキティ



「サンリオピューロランド」で毎年ハロウィンになると咲く不思議な“魔法のお花”を、キャラクターと一緒に咲かせます！ 日替わりで出演キャラクターが変わるのも楽しみのひとつのイベント。

また、「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」も実施。ここでしか会えない、期間限定コスチュームのキャラクターたちとの時間を楽しめます。参加者には、魔法使いになったキャラクターたちのオリジナルシールセットをプレゼント！

■「PUROHALLOWEEN 撮影会」

場所：1階 知恵の木ステージ

日程：期間中の平日

※10月31日（金）、11月4日（火）の実施はなし

上演時間：約15分

出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル・ポチャッコ・マイスウィートピアノ・みるく・はなまるおばけ・マフィンの中から日替わりで2キャラクターが出演。

※出演キャラクターは変更する場合があります

■「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」

場所：1階イベントコーナー

出演キャラクター：上記と同じ

※すべて事前予約制・有料



期間中はレディキティハウスが、「PUROHALLOWEEN」特別仕様に。ピアノラホールでは、まるで魔法にかかったような特別なプロジェクションマッピングを開催。マッピング演出には、ゲストとして、アイドルの”超ときめき♡宣伝部”のメンバーの声の出演もあり注目です！

メインショーには、魔法のキャンディや魔法使いのキャラクターたちと一緒に写真を撮れる不思議な鏡のフォトスポットなども登場。不思議な魔法が盛りだくさんのレディキティハウスを楽しめます。

また、今話題のアイドルユニット”超ときめき♡宣伝部”とのスペシャルコラボライブの実施も。魔法使いになったメンバーたちが「PUROHALLOWEEN」を盛り上げます！ コラボレーショングッズも発売予定ですよ。

■「“超ときめき♡宣伝部×PUROHALLOWEEN”スペシャルイベント

ときめき魔女っ子 ハロウィーン♡ライブ♪」

場所：1階 フェアリーランドシアター

日程：2025年11月2日（日）



魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちの期間限定グッズも登場します。「PUROHALLOWEEN」をより楽しむためのカチューシャやぬいぐるみパースはもちろん、魔法使いをイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが描かれた豆本チャームや、缶入りアイシングクッキーなども用意されています！

■「カチューシャ（全3種）」 3190円

■「ぬいぐるみパース（全3種）」3740円

■「豆本チャーム（全10種）」990円

■「缶入りアイシングクッキー」1296円



魔法使いになったキャラクターたちが登場！ 限定オリジナルフード

フードも、「PUROHALLOWEEN」オリジナルメニュー。ハロウィンバージョンのビジュアルの「ハローキティの魔女っ子カレー」や、チョコレートとココアビスケットでできた魔法使いの帽子がかわいい「ポムポムプリンのさつま芋と和三盆のモンブラン」、ぷるぷるのピーチジェルが舞う見た目も味もキュートな「マイスウィートピアノのピンクカルピスソーダ」、くるくるかわいいチョコロールケーキがのった「クロミのチョコとココアマジッククレープ」などキャラクターをモチーフにした期間限定メニューが登場します！

■「ハローキティの魔女っ子カレー」1600円

■「ポムポムプリンのさつま芋と和三盆のモンブラン」950円

■「マイスウィートピアノのピンクカルピスソーダ」900円

■「クロミのチョコとココアマジッククレープ」900円

キャラクターやマッピング演出などにこだわった、魔法使いの世界のピューロランドで、今年のハロウィンを過ごしてみては？



■「PUROHALLOWEEN」

住所：東京都多摩市落合1-31

TEL：042-339-1111

期間：開催中〜2025年11月4日（火）

定休日：不定休



© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

