東北大学総長・冨永悌二の「 世界と伍して、成長していくための大学改革を！」
混沌とした世界の状況は アカデミアの領域にも…
今、世界は混沌とした状況が続く。大学・教育機関もその余波を受け、緊張感が漂う。
例えば、米トランプ政権と米ハーバード大やコロンビア大といった名門大学との軋轢がその代表例。米国内の大学に籍を置く研究者や留学生の中には、トランプ政権からの〝圧力〟を受けて米国外に脱出せざるを得ない人たちもいる。欧州の有力大学は、そうした研究者や教育人材を受け入れる方針を明らかにしている。
日本国内では、東北大学がいち早く、「優秀な人材を受け入れたい」と表明した。
「大学も今は時代の転換期にあると思います。これまで無条件に是としてきたことが、本当にそうなのかと問い直すような状況になっていると思います」
昨年、第23代東北大学総長に就任した冨永悌二氏（1957年＝昭和32年7月生まれ）は、大学を巡る現在の状況認識をこう示し、次のように続ける。
「米国では大学の研究者の研究環境が非常に低下しているということが挙げられます。これまでわれわれのようなアカデミアの領域では、自らの専門領域を研究し、その研究成果を社会に還元することが社会から望まれていることでもありました。だからこそ、研究を進めることができたわけです。われわれはそれを100％是としてきました。ところが、今の米国の状況を見ると、トランプ大統領が科学予算の削減といった形で、アカデミアと対立するような状況になってきています。しかも、それを支持する一定層の人たちもいるということを考えると、私個人としては少し驚きでした」
冨永氏は1957年生まれの68歳。福島県出身。1982年（昭和57年）に東北大学卒業後、大学院を経て、米国フィラデルフィア生体膜研究所に留学。また、アリゾナ州フェニックスにあるバロー神経学研究所にも留学（1993）するなど、米国の研究者や教育関係者と交流し、親交を深めてきた。
2003年、東北大学大学院医学系研究科教授（脳神経外科）に就任。同大学病院長、副学長や理事（共創戦略・復興新生担当）などを経て、昨年４月に総長就任という足取りである。
氏が留学していた1980年代から90年代前半の米国と今の米国とは違うのか？
「はい、違いますね。学術分野に関しても、これまでの米国は非常にスケールが大きく、世界中から優秀な人材が集まることで、豊富な研究資金を集めることもでき、その結果、新たな知を生み出してきました。さらにその知が米国の富に変わるという循環を繰り返してきたのです。そういう国であるにもかかわらず、今回のような形でアカデミアに対して、かなり厳しい姿勢をとるということは、われわれも驚きです」
冨永氏は自らが留学していた頃の米国とは違う姿になった今の米国を目の当たりにして、「ある意味、勉強になったという側面もありますね」という認識を示す。
米国に居づらくなった 研究者の受け入れへ
米国では今、トランプ政権とハーバード大、コロンビア大などの有力大学との間で軋轢が高まり、政権側は大学への助成金をカットするという挙に出ている。
トランプ政権が大学に圧力をかけるのは、これら有力大学が学内での反ユダヤ主義デモを放任していた─といったことが主な理由。米国ファーストという自国第一主義から、〝行き過ぎた多様性（ダイバーシティ）〟を批判・攻撃する流れである。
それから8カ月以上が経った現在、トランプ政権下で大学は厳しい財政運営を強いられている。ハーバード大は日本円で7兆円以上の資産を持ち、これまでは財政に余裕のある私大とされてきた。しかし、政権が約1兆円ともいわれる助成金のカットを表明しており、これが実行されれば、当然、大学の研究活動にも支障が出てくる。研究者や教授、助教授といった教育関係者の中には、脱米国を強いられる人たちもいる。
