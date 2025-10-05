Wpc. Patterns¤È·¤²¼²°¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª²Ú¤ä¤«¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·¤²¼¤¬ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc. Patterns(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥º)¡×¤Ï¡¢¡Ö·¤²¼²°¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ó¥ª¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Wpc. Patterns¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·¤²¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢·¤²¼²°¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT KUKKA LOW CREW
¾¦ÉÊ¤ÏWpc.¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÄ¾±ÄÅ¹¡¢¡Ö·¤²¼²°¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢Tabio¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥ª¥ó¥»¥Ö¥ó¥Ç¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Â¸µ¤òºÌ¤ë¡¢Wpc. Patterns ¡ß Tabio ¥³¥é¥Ü3Áª
¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT KUKKA LOW CREW(1320±ß)
Wpc.¤Ç¿Íµ¤¤Î¡È¥¯¥Ã¥«ÊÁ¡É¤ò¡¢·¤²¼²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥í¡¼¥ÈÊÔ¤ß¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÌÏÍÍ¤¬¡¢²Ö¤Î·Á¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢Â¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á
¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns PIONI LOW CREW(1540±ß)
Âç¤¤á¤Î¡È¥Ô¥ª¥ËÊÁ¡É¤¬¡¢Â¸µ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÞ¯Íî´¶¤ò±é½Ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á
¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT MERRY FLOWER LOW CREW(1430±ß)
Wpc. Patterns¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¥á¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼ÊÁ¡É¤ò¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¤Û¤É¤è¤¤Î©ÂÎ´¶¤¬ÊÁ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Ú¹ñÉ÷¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ÈÂç¿Í¤ÎÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º½ÅÊõ¤¹¤ë1Â¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
Wpc. Patterns¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸µ¤Ë¤â¹¤²¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬À²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
3¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»±¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns¡¡PIONI LOW CREW¡×¤Ç¤¹¡£Wpc. Patterns¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ô¥ª¥ËÊÁ¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¸µ¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Â¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
ËèÆü¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÊâ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Wpc. Patterns¤È·¤²¼²°¤Î¥³¥é¥Ü¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤éºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢Æü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
