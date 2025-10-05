³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc. Patterns(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥º)¡×¤Ï¡¢¡Ö·¤²¼²°¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ó¥ª¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Wpc. Patterns¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·¤²¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢·¤²¼²°¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍú¤­¿´ÃÏ¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT KUKKA LOW CREW

¾¦ÉÊ¤ÏWpc.¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÄ¾±ÄÅ¹¡¢¡Ö·¤²¼²°¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢Tabio¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥ª¥ó¥»¥Ö¥ó¥Ç¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£

·¤²¼²°¤ÈWpc. Patterns¤«゙½é¥³¥é¥Û゙


¢£Â­¸µ¤òºÌ¤ë¡¢Wpc. Patterns ¡ß Tabio ¥³¥é¥Ü3Áª

¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT KUKKA LOW CREW(1320±ß)

¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT KUKKA LOW CREW


Wpc.¤Ç¿Íµ¤¤Î¡È¥¯¥Ã¥«ÊÁ¡É¤ò¡¢·¤²¼²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥í¡¼¥ÈÊÔ¤ß¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÌÏÍÍ¤¬¡¢²Ö¤Î·Á¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢Â­¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÅº¤¨¤ë¡£

¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á

¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns PIONI LOW CREW(1540±ß)

·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns PIONI LOW CREW


Âç¤­¤á¤Î¡È¥Ô¥ª¥ËÊÁ¡É¤¬¡¢Â­¸µ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤­¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÞ¯Íî´¶¤ò±é½Ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤­¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£

¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á

¢£·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT MERRY FLOWER LOW CREW(1430±ß)

·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns FLOAT MERRY FLOWER LOW CREW


Wpc. Patterns¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¥á¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼ÊÁ¡É¤ò¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£

¤Û¤É¤è¤¤Î©ÂÎ´¶¤¬ÊÁ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Ú¹ñÉ÷¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ÈÂç¿Í¤ÎÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£

¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º½ÅÊõ¤¹¤ë1Â­¡£

¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û22.5¥»¥ó¥Á¡Á24.5¥»¥ó¥Á

º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£

¡¼¡¼º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©

Wpc. Patterns¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ­¸µ¤Ë¤â¹­¤²¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬À²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¼¡¼º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©

3¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»±¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö·¤²¼²°¡ßWpc. Patterns¡¡PIONI LOW CREW¡×¤Ç¤¹¡£Wpc. Patterns¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ô¥ª¥ËÊÁ¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â­¸µ¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Â­¤Ç¤¹¡£

¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©

ËèÆü¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÊâ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Wpc. Patterns¤È·¤²¼²°¤Î¥³¥é¥Ü¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Â­¸µ¤«¤éºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢Æü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£