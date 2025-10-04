¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¥¯¥»µåº¸ÏÓ¹¶Î¬¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¥¢ー¥Á¡É¤ÇÀè¾¡¤Ê¤ë¤«¡Ú10·î5Æü¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¡¿NLDSÂè1Àï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー5Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï16ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢28ºÐ¤Îº¸ÏÓ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡£º£µ¨¤Ï¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤·¡¢32ÀèÈ¯¤Ç13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¥Ê¡¦¥êー¥°2°Ì¤Î202¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²212Ã¥»°¿¶¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢5Ç¯¤Ç95»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤«¤é4ÈïÃÆ¤·¤«µö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µå¼ï¤Ï¤ï¤º¤«3¼ïÎà¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ95.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.5¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«ー¤¬Á´ÂÎ¤Î46.0¡ó¡¢·è¤áµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬37.4¡ó¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¤¬16.6¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ4°Ì¤Î¡Ö¥´¥íÎ¨58.5¡ó¡×¤ò¸Ø¤ë¶þ»Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Üー¥éー¤À¡£À©µåÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢º£µ¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿ー¥È22²ó¤ÏÁ´Åê¼ê¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÈÄÌ»»16ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢16ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.250¡Ë¡£¥·¥ó¥«ー¤Ç2¤Ä¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç4¤Ä¤Î6»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢½éÀï¤Ë¹ë²÷¥¢ー¥Á¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£Ï¢¾¡¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤à¡£¥Õ¥£¥êー¥º¶þ»Ø¤Î¡È¥¯¥»µåº¸ÏÓ¡É¹¶Î¬¤ÇÀè¾¡¤Ê¤ë¤«¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÌöÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Õ¥£¥êー¥º
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë7»þ38Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports1