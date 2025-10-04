待望の今期初勝利は圧巻の大逆転劇だった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第2試合、渋谷ABEMASからは日向藍子（最高位戦）が出場。途中まで首位を独走していたKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）をまくる形で、特大トップを飾った。

【映像】日向、オーラス大物手で大逆転の瞬間

当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは伊達朱里紗（連盟）、日向の並びでスタート。浅井は連闘となった。

大きく点数が動いたのは東2局。伊達に仲林が8000点（供託1000点）を放銃すると、東3局1本場で伊達はリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・ピンフ・裏1で18300点の加点に成功した。その後も伊達の勢いは止まらない。南3局に18000点、続く南3局1本場でも6300点、南3局2本場でも2600点の加点に成功し、勝負は決まったかのように思えた。

この時点で伊達と日向は5万4700点差。しかし日向が南3局3本場に伊達から跳満を直撃し、反撃の狼煙を上げる。オーラスの親番で日向は、リーチ・一発・七対子・裏2を仲林から仕留めて18000点を加点。さらに2本場ではリーチ・一発・ツモ・ピンフ・赤1・ドラ1の18600点、このアガリで日向が伊達を逆転した。そのまま今期初勝利をつかみ、ファンからは「日向さんおめ！」「ひなたん稼いだな」「アベマズ一気に上がってきた」などと歓喜の声が上がった。

一方、対局を終えてインタビューに応じた日向の表情は冷静だった。「恵まれましたね。ラッキーだなというのが。なんかこうしみじみしてます」と噛み締めるように語る。それから「最後まで諦めることなく。らしくない仕掛けもしたので、ドキドキさせたかもしれないですけど、かなり前向きに打って、たまたま、まくれてラッキーでした」と対局を振り返った。

今期初の勝利者インタビューでは自書の未就学児を対象とした麻雀入門書「5さいからはじめるマージャン」もしっかりアピール。そしてファンに向けて「ABEMASはちょっと停滞しているので、（多井）隆晴の（2日の）トップを皮切りに上昇していけたら」と力強く語った。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）6万9600点/＋89.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）4万8300点/＋28.3

3着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）500点/▲39.5

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）ー1万8400点/▲78.4

【10月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋91.0（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋78.7（10/120）

5位 BEAST X ＋8.5（14/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲39.6（14/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（10/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

10位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲190.0（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）