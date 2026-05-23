家を建てるのが困難な崖や荒れ地など、資産価値が低い土地を専門に購入・管理している不動産業者が存在する。旧所有者からすれば「いったい、なぜ？」と思うところもあるかもしれないが、業者はその土地をうまく活用してビジネス、そして社会貢献につなげているという。その仕組みを取材した。【前編を読む】「崖、荒れ地、私が引き取ります」全国の「不要不動産」を買いまくる業者が考える「意外な活用法」 1円で買える物件「当社