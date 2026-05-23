俳優の藤木直人が２３日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。白いシャツ姿で出演した藤木は「全身白。１年ぶりに」と明かし、その理由を「一番下の子の小学校の運動会ということで」とし、出演者から「白組ですか？」と問われ「そうなんです。クラス分けがあったんですけど。ウチは白、黄色組の白組で。相手は紅じゃなくて、青、緑チーム」